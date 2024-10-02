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АНАЛІТИКА

ЗМІ: ЄС затвердив режим санкцій щодо гібридних загроз з боку Росії

 

Посли ЄС 2 жовтня погодили новий режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози.

Про це у X (Twitter) повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Він зазначив, що механізм набуде чинності наступного тижня.

"Новий механізм санкцій ЄС проти гібридних дій Росії схвалений послами країн-членів Євросоюзу", - повідомив Джозвяк.

Раніше журналіст інформував, що у ЄС спочатку хотіли запровадити загальний режим санкцій, але в результаті погодилися, що він буде зосереджений на російських загрозах.

Поки що у ньому немає імен, але вони будуть додані в майбутньому.

ЄС запровадив проти Росії велику кількість санкцій у відповідь на її вторгнення в Україну. Ці санкції охоплюють різні сфери та спрямовані на те, щоб чинити економічний тиск на Росію та змусити її припинити воєнні дії.

Санкції охоплюють фінансовий, енергетичний, торгівельний, транспортний, візовий та персональний напрямки.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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