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ЗМІ: ЄС затвердив режим санкцій щодо гібридних загроз з боку Росії
13:20 02.10.2024 |
Посли ЄС 2 жовтня погодили новий режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози.
Про це у X (Twitter) повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".
Він зазначив, що механізм набуде чинності наступного тижня.
"Новий механізм санкцій ЄС проти гібридних дій Росії схвалений послами країн-членів Євросоюзу", - повідомив Джозвяк.
Раніше журналіст інформував, що у ЄС спочатку хотіли запровадити загальний режим санкцій, але в результаті погодилися, що він буде зосереджений на російських загрозах.
Поки що у ньому немає імен, але вони будуть додані в майбутньому.
ЄС запровадив проти Росії велику кількість санкцій у відповідь на її вторгнення в Україну. Ці санкції охоплюють різні сфери та спрямовані на те, щоб чинити економічний тиск на Росію та змусити її припинити воєнні дії.
Санкції охоплюють фінансовий, енергетичний, торгівельний, транспортний, візовий та персональний напрямки.
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