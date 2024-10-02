ЗМІ: ЄС затвердив режим санкцій щодо гібридних загроз з боку Росії

Посли ЄС 2 жовтня погодили новий режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози.

Про це у X (Twitter) повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Він зазначив, що механізм набуде чинності наступного тижня.

"Новий механізм санкцій ЄС проти гібридних дій Росії схвалений послами країн-членів Євросоюзу", - повідомив Джозвяк.

Раніше журналіст інформував, що у ЄС спочатку хотіли запровадити загальний режим санкцій, але в результаті погодилися, що він буде зосереджений на російських загрозах.

Поки що у ньому немає імен, але вони будуть додані в майбутньому.

ЄС запровадив проти Росії велику кількість санкцій у відповідь на її вторгнення в Україну. Ці санкції охоплюють різні сфери та спрямовані на те, щоб чинити економічний тиск на Росію та змусити її припинити воєнні дії.

Санкції охоплюють фінансовий, енергетичний, торгівельний, транспортний, візовий та персональний напрямки.