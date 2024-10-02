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В Росії не вистачає кадрів для роботи на оборонних підприємствах
11:42 02.10.2024 |
Росії гостро не вистачає кадрів для роботи на оборонних підприємствах: такі заводи шукають десятки тисяч нових співробітників.
Про це пише Російська служба ВВС.
Випуск зброї та бойової техніки різко збільшився через війну, яку веде Росія. На ринку праці відповідних кадрів мало, іноді пошуки тривають місяцями.
В результаті, в промисловості зростає попит на вахтовиків, а деякі оборонні заводи активно залучають молодь.
Так, у період з 15 серпня до 15 вересня на найбільших російських порталах з пошуку роботи було розміщено понад 90 тисяч вакансій, де згадувалися оборонні підприємства, держоборонзамовлення або оборонно-промисловий комплекс, а також опублікованих підприємствами ОПК.
Пропоновані зарплати за деякими найбільш дефіцитними спеціальностями виявилися в три-чотири рази вищими за середню зарплату у відповідному регіоні.
Особливо активно шукають інженерів різних категорій, токарів.
Причому нерідко заводи шукають людей, які вміють працювати із західним обладнанням, наприклад, Siemens або Heidenhain.
Як пише видання, у низці випадків, незважаючи на привабливу зарплату, переглядів оголошень небагато і висять вони тижнями, а то й місяцями.
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