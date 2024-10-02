Путіну бракує грошей на війну: Уряд Росії підготував різке підвищення тарифів на комуналку для росіян

Уряд Росії разом з рекордним збільшенням військових видатків переглянув прогноз підвищення тарифів на комунальні послуги для населення: наступного року вони зростуть вдвічі більше, ніж планувалося раніше.

Про це свідчить внесений до Держдуми РФ разом із проєктом закону про бюджет на 205 рік прогноз соціально-економічного розвитку на 2024 рік та на плановий період 2025 та 2026 років, пише The Moscow Times.

Згідно із документом, з 1 липня тарифи на електроенергію для росіян підвищать на 12,6%, тарифи на газ - на 10,3%, а сукупний платіж за комунальні послуги зросте на 11,9%.

Закон про федеральний бюджет РФ на 2024-2026 роки передбачав наступного року індексацію комунальних тарифів на 5,7%. Відтак, темпи їх підвищення будуть вдвічі більшими, ніж планувалося рік тому.

Проте тоді передбачалося почати скорочення військових витрат з 2025 року, вказують аналітики російського проєкту ММІ. Однак замість запланованого раніше зниження військових видатків зі 10,8 трлн до 8,5 трлн рублів, у 2025 році вони зростуть до 13,5 трильйона, або з 5,5% до 6,3% ВВП, свідчить проєкт федерального бюджету РФ на наступний рік.

Це майже третина (32,5%) усіх видатків бюджету. Ймовірно, до цього додасться збільшення видатків цього року: законопроект передбачає помітно більші витрати та дефіцит бюджету, ніж прогнозувалося: дефіцит - 3,3 трлн руб., а витрати - 39,4 трлн (спочатку передбачалося 36,7 трлн рублів, вони поступово зросли до 38 трлн).

Як повідомлялося, з 1 липня 2024 року регульовані ціни на газ для всіх категорій споживачів у Росії вже зросли на 11,2%, що стало рекордним підвищенням за останні 11 років. Це мало допомогти "Газпрому", який минулого року отримав рекордний у своїй історії чистий збиток.

Російський "Газпром" визнав чистий збиток за 2023 рік у розмірі 629,1 млрд руб. ($6,84 млрд) після чистого прибутку 1,23 трлн руб. роком раніше. Для порівняння, за 2021 рік російський газовий монополіст отримав 2,68 трлн рублів чистого прибутку. Востаннє перед цим "Газпром" фіксував збиток ще у 1998 році.

Доходи "Газпрому" знижуються через втрату європейського ринку експорту газу, який був найприбутковішим його бізнесом у сегменті продажу палива. Зокрема, 2023 року постачання російського газу до Європи трубопроводами впали до 28,3 млрд кубометрів.

Видобуток газу російським "Газпромом" за підсумками 2023 року впав на 13% - до 359 млрд кубометрів з 412,9 млрд кубометрів у 2022 році. У 2021 році він сягав 515 млрд кубометрів, тож за два останні роки видобуток "Газпрому" обвалився на 30%.

Водночас компенсувати втрачений ринок Європи збільшенням внутрішніх продажів та експорту до Китаю не вдається, тому колись найприбутковішій російській компанії "Газпром" загрожує тривалий період поганих фінансових результатів, зазначало Reuters.