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Прибутки державних компаній Китаю за рік знизились на 2,1%
09:49 02.10.2024 |
Прибуток державних компаній Китаю в січні-серпні знизився на 2,1% відносно 2023 року.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на повідомлення Міністерства фінансів КНР.
Прибуток державних компаній Китаю в січні-серпні знизився на 2,1% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, опублікованому на сайті в неділю.
За матеріалами:
Економічна правда
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