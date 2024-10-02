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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Німеччина уклала з Туреччиною угоду про депортацію

 

Німеччина після багатомісячних переговорів уклала з Туреччиною угоду, яка передбачає депортацію прохачів притулку, яким було у ньому відмовлено.

Про це повідомило німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає "Європейська правда".

За повідомленням ЗМІ, уряд в Анкарі готовий приймати до 500 громадян щотижня.

У публікації йдеться, що спочатку заплановано повернути до Туреччини 200 осіб регулярними рейсами.

Літаки з шукачами притулку, яким було відмовлено у його наданні, вилітатимуть з різних німецьких аеропортів.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила про послідовну депортацію до Туреччини.

"Тепер ми домоглися того, що репатріація до Туреччини може відбуватися швидше й ефективніше, і що Туреччина буде швидше забирати громадян, яким не дозволено залишатися в Німеччині", - сказала вона.

Фезер також заявила про "великий прогрес" і "подальші кроки щодо обмеження нелегальної міграції".

Наразі в Німеччині проживає майже 3,5 мільйона біженців, що є історичним максимумом для країни.

Як відомо, дискусії стосовно посилення правил депортації в Німеччині розгорілись після резонансного теракту в місті Золінген минулого місяця. На його тлі уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.

 

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