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ЗМІ: Німеччина уклала з Туреччиною угоду про депортацію
09:45 02.10.2024 |
Німеччина після багатомісячних переговорів уклала з Туреччиною угоду, яка передбачає депортацію прохачів притулку, яким було у ньому відмовлено.
Про це повідомило німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає "Європейська правда".
За повідомленням ЗМІ, уряд в Анкарі готовий приймати до 500 громадян щотижня.
У публікації йдеться, що спочатку заплановано повернути до Туреччини 200 осіб регулярними рейсами.
Літаки з шукачами притулку, яким було відмовлено у його наданні, вилітатимуть з різних німецьких аеропортів.
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила про послідовну депортацію до Туреччини.
"Тепер ми домоглися того, що репатріація до Туреччини може відбуватися швидше й ефективніше, і що Туреччина буде швидше забирати громадян, яким не дозволено залишатися в Німеччині", - сказала вона.
Фезер також заявила про "великий прогрес" і "подальші кроки щодо обмеження нелегальної міграції".
Наразі в Німеччині проживає майже 3,5 мільйона біженців, що є історичним максимумом для країни.
Як відомо, дискусії стосовно посилення правил депортації в Німеччині розгорілись після резонансного теракту в місті Золінген минулого місяця. На його тлі уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.
Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.
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