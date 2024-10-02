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АНАЛІТИКА

Іран є дестабілізуючою силою на Близькому Сході, - Гарріс

 

Кандидат у президенти США Камала Гарріс відреагувала на іранську ракетну атаку по Ізраїлю. Вона заявила, що Іран є дестабілізуючою силою на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я ясно бачу, що Іран - дестабілізуюча, небезпечна сила на Близькому Сході. Я завжди буду гарантувати, що Ізраїль матиме можливість захистити себе від Ірану і терористичних формувань, що підтримуються Іраном", - заявила вона у вівторок.

Крім того, того ж дня, 1 жовтня, президент США Джо Байден скликав термінову нараду щодо ситуації в Ізраїлі та доручив американським військовим допомогти ізраїльській державі збивати ракети Ірану.

Гарріс заявила, що повністю підтримує наказ Байдена збивати іранські ракети.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Іран
 

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