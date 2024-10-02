Естонія змінить структуру військової допомоги Україні. В пріоритеті – власна продукція

Естонія має намір реструктурувати військову допомогу Україні так, щоб у ній домінувала продукція естонських підприємств. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкура в естонській телевізійній програмі новин, пише агентство ERR.

Цього року Естонія надала Україні військової допомоги на близько 100 млн євро. Надалі країна планує продовжувати таку ж політику, але в структурі допомоги очікуються зміни.

"Ми сказали Україні, що даватимемо те, що ми [самі] виробляємо і будемо явно спрямовувати ці гроші в естонську економіку, в естонську оборонну промисловість. Тому в нас тривають переговори з українцями про те, у чому полягають наші можливості", - заявив міністр оборони.

За оцінкою Певкура, естонська оборонна промисловість здатна виробляти продукції більше, ніж на 100 млн євро на рік. Зараз триває уточнення потреб України, щоб адаптувати продукцію під ці потреби.

"Ми передали Україні [інформацію] про наші можливості й тепер намагаємося знайти розумний компроміс, у якому враховуються їхні пріоритети й наші виробничі можливості. Виробництво теж має швидко підтягуватися, якщо [потрібні] якісь специфічні вироби", - додав міністр оборони.

Після отримання переліку пріоритетної для України продукції, Естонія планує організувати державні тендери. За словами Певкура, у них могли б брати участь усі естонські підприємства, які виробляють необхідну продукцію.

Міністр оборони зазначив, що вся естонська продукція військового призначення, що до цього часу постачалася до України, отримувала тільки позитивні відгуки й була потрібною. Серед такої продукції, зокрема, засоби аналізу бойової обстановки, безпілотники виробництва Threod, військові катери та протидронові рушниці виробництва Rantelon.