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АНАЛІТИКА

BlackRock закликала західні компанії переглянути зв’язки з Китаєм через його підтримку РФ

 

Генеральний директор найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінк заявив, що західним компаніям слід переглянути свої зв'язки з Китаєм через підтримку ним російської економіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

«Україна знаходиться біля нас, і я здивований, що немає більших запитань чи вимог. Ви підтримуєте нашого ворога, у той час, як ми вкладаємо мільярди й мільярди доларів на підтримку виживання України, і за це треба платити. Найбільшим прихильником Росії та фундаментальним прихильником російської економіки є Китай. І це треба принаймні обговорити», - сказав Фінк під час панельної дискусії на конференції Berlin Global Dialogue у Берліні у вівторок.

Він додав, що не буде робити якісь судження, проте він не вважає, що було зроблено достатньо оцінок такої ситуації.

BlackRock, найбільший у світі керуючий активами, була першою іноземною компанією, яка три роки тому відкрила бізнес пайових інвестиційних фондів у Китаї. Проте вона зіткнулася із розслідуванням з боку законодавців США щодо деяких її інвестицій у країні на тлі постійної політичної напруги між двома націями.

«У нас є бізнес у Китаї, я впевнений, що всі тут мають бізнес у Китаї. Ми всі маємо дати оцінку цьому, як і ми маємо переглянути ризик пасток ліквідності», - сказав Фінк.

Як повідомляв Укрінформ, торік у травні Президент Володимир Зеленський обговорив із керівництвом BlackRock деталі створення інвестиційного фонду для відновлення України.
Ключові теги: Росія, Китай
 

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