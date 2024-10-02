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BlackRock закликала західні компанії переглянути зв’язки з Китаєм через його підтримку РФ
15:41 01.10.2024 |
Генеральний директор найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінк заявив, що західним компаніям слід переглянути свої зв'язки з Китаєм через підтримку ним російської економіки.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
«Україна знаходиться біля нас, і я здивований, що немає більших запитань чи вимог. Ви підтримуєте нашого ворога, у той час, як ми вкладаємо мільярди й мільярди доларів на підтримку виживання України, і за це треба платити. Найбільшим прихильником Росії та фундаментальним прихильником російської економіки є Китай. І це треба принаймні обговорити», - сказав Фінк під час панельної дискусії на конференції Berlin Global Dialogue у Берліні у вівторок.
Він додав, що не буде робити якісь судження, проте він не вважає, що було зроблено достатньо оцінок такої ситуації.
BlackRock, найбільший у світі керуючий активами, була першою іноземною компанією, яка три роки тому відкрила бізнес пайових інвестиційних фондів у Китаї. Проте вона зіткнулася із розслідуванням з боку законодавців США щодо деяких її інвестицій у країні на тлі постійної політичної напруги між двома націями.
«У нас є бізнес у Китаї, я впевнений, що всі тут мають бізнес у Китаї. Ми всі маємо дати оцінку цьому, як і ми маємо переглянути ризик пасток ліквідності», - сказав Фінк.
Як повідомляв Укрінформ, торік у травні Президент Володимир Зеленський обговорив із керівництвом BlackRock деталі створення інвестиційного фонду для відновлення України.
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