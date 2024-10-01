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АНАЛІТИКА

Росія виділить на війну в 2025 році рекордну суму

 

Бюджетні видатки Росії за статтею "Національна оборона" у 2025 році становитимуть, як очікується, 13,5 трильйона рублів, що еквівалентно 6,31% ВВП РФ, повідомило видання The Bell з посиланням на пояснювальну записку до проєкту російського бюджету на 2025-2027 роки. Цей законопроєкт, підготовлений російським урядом, внесений на розгляд Державної думи РФ у понеділок, 30 вересня. За підрахунками The Bell, загалом на оборону та безпеку в 2025 році припаде 41% видатків бюджету РФ, який має становити 41,5 трильйона рублів.

У 2026-2027 роках військові видатки РФ скорочуватимуться

При цьому новий проєкт бюджету передбачає, що у 2026-2027 роках військові видатки Росії почнуть скорочуватися. Так, у 2026 році видатки на оборону прогнозуються у розмірі 12,8 трильйона рублів, а у 2027 році - у розмірі 13,1 трильйона рублів, зазначається в пояснювальній записці.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло, що наступного року Росія планує збільшити витрати на оборону більш ніж на чверть - до 13,2 трильйона. У 2024 році військові видатки РФ становили понад 10,7 трильйона рублів, вперше перевищивши витрати за статтею "Соціальна політика", до якої належать виплати пенсій та допомоги.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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