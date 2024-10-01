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Нідерланди закуплять чотири підводні човни у французької компанії
10:58 01.10.2024 |
Нідерланди закуплять чотири океанські підводні човни у французької компанії Naval Group. Вони будуть збудовані на базі французьких типу "Барракуда".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Як пише видання, французький виробник виграв тендер уряду Нідерландів ще навесні 2023 року. При цьому тендер тривав з 2015 року. Відомо, що над контрактом на суму приблизно 5,6 мільярда євро працювали шість місяців. Він був підписаний Державним секретарем з питань оборони Нідерландів Гійсом Туйнманом і генеральним директором Naval Group П'єром Еріком Поммелле.
"Тривалий процес закупівель показав, що підводний човен, запропонований Naval Group, є найкращим рішенням для заміни підводних човнів класу Walrus. Підводні човни Orka, Zwaardvis, Barracuda і Tijgerhaai дадуть Королівським ВМС Нідерландів фору в підводній війні", - розповів Туінман.
Зазначається, що ці підводні човни посилять стратегічну автономію Нідерландів. За словами Поммелле, для нього "надзвичайно велика честь", що Naval Group було обрано "одним з найсучасніших операторів підводного флоту НАТО, який відповідає високим оперативним і технічним вимогам".
Відомо, що чотири підводні човни будуть зібрані на верфі Naval Group в Шербурі. однак за низку критично важливих систем і технічне обслуговування відповідатимуть Нідерланди. Перші два підводні човни будуть оснащені дизель-електричними двигунами, та поставленіміж 2034 і 2037 роками. Вони зможуть нести американські торпеди Mark 48 і крилаті ракети.
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