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США подвоюють кількість літаків на Близькому Сході
23:52 30.09.2024 |
США направляють на Близький Схід додатково кілька тисяч військовослужбовців, щоб зміцнити безпеку і бути готовими захистити Ізраїль у разі потреби.
Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, яку цитує AP, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначила Сінгх, посилену присутність буде забезпечено кількома ескадрильями винищувачів.
Додатковий контингент включає ескадрильї винищувачів F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 і F-22, а також персонал, необхідний для їхньої підтримки.
Передбачалося, що винищувачі прибудуть на місце і замінять вже наявні ескадрильї. Замість цього і наявні, і нові ескадрильї залишаться на місці, щоб подвоїти поточну присутність.
У неділю міністр оборони Ллойд Остін також оголосив про тимчасове продовження перебування в регіоні авіаносної ударної групи USS Abraham Lincoln і пов'язаних із нею ескадрилій. За словами Сінгх, винищувачі перебувають там не для допомоги в евакуації, а для захисту американських військ.
За даними ЗМІ, Сполучені Штати отримали від Ізраїлю попередження про обмежене вторгнення на територію Лівану, де базується проіранське угруповання "Хезболла", проти якого ізраїльські сили в останні дні ведуть активну кампанію.
Протягом останніх днів Ізраїль систематично завдавав ударів по інфраструктурі "Хезболли" на півдні Лівану, ліквідувавши її багаторічного очільника Хасана Насраллу та десятки інших ватажків угруповання.
Неофіційно повідомляли, що Білий дім намагався переконати Ізраїль не починати наземну операцію у Лівані, з території якого діє "Хезболла".
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