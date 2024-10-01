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У вересні РФ випустила по Україні понад 1,3 тисячі «шахедів»
23:46 30.09.2024 |
Протягом вересня російські війська щодня атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed". Загалом росіяни випустили 1339 таких дронів, порахувало у понеділок, 30 вересня, видання міністерства оборони АрміяInform.
У середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" на день. Найбільше ударних безпілотників Росія запустила 14 вересня - 72.
Українська протиповітряна оборона (ППО) збила 1107 ударних дронів, ще частина - пригнічені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
За матеріалами:
Deutsche Welle
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