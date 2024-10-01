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АНАЛІТИКА

У Швеції хочуть заборонити жебракувати

 

Уряд Швеції доручив перевірити, чи існує можливість запровадити загальнонаціональну заборону на жебрацтво, яке, як стверджується, негативно впливає на окремих людей і суспільство в цілому.

Про це на пресконференції в понеділок, 30 вересня, розповів шведський міністр юстиції Гуннар Стрьоммер, повідомляє "Європейська правда".

Як пояснив Стрьоммер, у Швеції жебрацтво не було поширеним до 2010-х років, коли зросла кількість приїжджих із інших країн ЄС. Люди, що жебракують, часто живуть у важких умовах і не мають належного соціального захисту.

"Попереднє розслідування показало, що жебрацтво рідко призводить до роботи, а веде лише до короткострокових засобів до існування, що ризикує закріпити і без того вразливе становище", - зазначили у шведському уряді.

Там також вказали на ризик того, що жебраків у своїх цілях можуть використовувати злочинні угруповання.

Уряд Швеції вирішив призначити уповноваженого представника, який до червня 2025 року має підготувати звіт про можливість загальнонаціональної заборони жебрацтва.

"З огляду на обмеження чинної нормативно-правової бази, уряд вважає, що є підстави дослідити, чи добре працює нинішня система, чи є підстави розширити можливості протидії жебрацтву та людям, яким завдається шкода у Швеції", - пояснив глава Мін'юсту Швеції.

Зазначимо, що заборона жебрацтва була передвиборчою обіцянкою ультраправої партії "Шведські демократи", яка не входить до чинного уряду Швеції, але підтримує його на голосуваннях.

Уряд консервативного прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона пообіцяв протидіяти імміграції та злочинності після приходу до влади у 2022 році. Серед іншого, він уже ініціював перегляд соцвиплат для мігрантів неєвропейського походження.

У серпні повідомлялось, що у Швеції кількість тих, хто виїхав із країни, вперше за 50 років перевищила кількість прибулих.
Ключові теги: Швеція
 

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