Фінансові новини
- |
- 01.10.24
- |
- 10:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Швеції хочуть заборонити жебракувати
22:57 30.09.2024 |
Уряд Швеції доручив перевірити, чи існує можливість запровадити загальнонаціональну заборону на жебрацтво, яке, як стверджується, негативно впливає на окремих людей і суспільство в цілому.
Про це на пресконференції в понеділок, 30 вересня, розповів шведський міністр юстиції Гуннар Стрьоммер, повідомляє "Європейська правда".
Як пояснив Стрьоммер, у Швеції жебрацтво не було поширеним до 2010-х років, коли зросла кількість приїжджих із інших країн ЄС. Люди, що жебракують, часто живуть у важких умовах і не мають належного соціального захисту.
"Попереднє розслідування показало, що жебрацтво рідко призводить до роботи, а веде лише до короткострокових засобів до існування, що ризикує закріпити і без того вразливе становище", - зазначили у шведському уряді.
Там також вказали на ризик того, що жебраків у своїх цілях можуть використовувати злочинні угруповання.
Уряд Швеції вирішив призначити уповноваженого представника, який до червня 2025 року має підготувати звіт про можливість загальнонаціональної заборони жебрацтва.
"З огляду на обмеження чинної нормативно-правової бази, уряд вважає, що є підстави дослідити, чи добре працює нинішня система, чи є підстави розширити можливості протидії жебрацтву та людям, яким завдається шкода у Швеції", - пояснив глава Мін'юсту Швеції.
Зазначимо, що заборона жебрацтва була передвиборчою обіцянкою ультраправої партії "Шведські демократи", яка не входить до чинного уряду Швеції, але підтримує його на голосуваннях.
Уряд консервативного прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона пообіцяв протидіяти імміграції та злочинності після приходу до влади у 2022 році. Серед іншого, він уже ініціював перегляд соцвиплат для мігрантів неєвропейського походження.
У серпні повідомлялось, що у Швеції кількість тих, хто виїхав із країни, вперше за 50 років перевищила кількість прибулих.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Умєров звільнив чотирьох заступників, реформує систему оборонних закупівель
ТОП-НОВИНИ
|НАТО очолив прихильник України, здатний впоратися з Трампом, - Bloomberg
|Мінфін готує масштабну перевірку ефективності податкових пільг. Це вимога МВФ
|Міністр фінансів: Дія City не приносить особливих бенефітів для держави. Може, в майбутньому
|Данія інвестує €563 мільйонів в оборонну промисловість України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НАТО очолив прихильник України, здатний впоратися з Трампом, - Bloomberg
|Держдеп: Україна може бити вглиб по РФ своєю зброєю, їй не потрібен наш дозвіл
|Білий дім схвалює операцію Ізраїлю в Лівані проти «Хезболли», та попереджає про ризики
|США подвоюють кількість літаків на Близькому Сході
|У вересні РФ випустила по Україні понад 1,3 тисячі «шахедів»
Бізнес
|Meta показала «бюджетну» гарнітуру Quest 3S — чип Snapdragon XR2 Gen 2, автономність 2,5 години та ціна у $300
|Канада і Франція спільно допомагатимуть Україні посилювати захист у кіберпросторі
|Конкурент Samsung Galaxy Ring: Meizu представила StarV Ring 2
|Шкідливе ПЗ Infostealer обходить новий захист браузера Chrome
|Чипсет MediaTek Dimensity 9400 перевершив Apple A18 Pro в тесті продуктивності GPU
|SpaseX запустить за два роки близько п'яти безпілотних кораблів Starship на Марс
|Не найкращий камерофон, але в ТОП-4: DxOMark оцінив камеру iPhone 16 Pro Max