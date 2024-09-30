У Франції судять Марін Ле Пен

У кримінальному суді Парижа у понеділок, 30 вересня, розпочався процес у справі керівництва французького ультраправого "Національного об'єднання" (раніше - "Національного фронту". - Ред.) на чолі з Марін Ле Пен. Політиків звинувачують у розкраданні коштів Європейського Союзу та прихованому фінансуванні партії шляхом фіктивного найму помічників депутатів Європарламенту. Максимальне покарання за цим обвинуваченням - до десяти років позбавлення волі. Сумарні збитки оцінені майже в сім мільйонів ​​євро. Повідомляється, що 330 тисяч євро із цієї суми Марін Ле Пен вже повернула Європарламенту.

Обвинувачення: Помічники євродепутатів насправді працювали на Ле Пен

Згідно з обвинуваченням, особи, влаштовані на посади помічників депутатів Європарламенту від "Національного об'єднання", насправді працювали не на них, а особисто на Ле Пен чи її партію. Так, один з "помічників" Тьєррі Лег'є майже два десятиліття був охоронцем засновника партії - Жана-Марі Ле Пена, а пізніше став охоронцем Марін Ле Пен. Він також опублікував книгу про свою роботу, в якій немає жодних згадок про посаду в Європарламенті.

Помічницею євродепутата вважалася і секретарка Ле Пен Катрін Грізе, яка деякий час була її невісткою. Проте, судячи з даних з карти доступу Грізе, за рік вона провела в Європарламенті лише півтора робочих дні. Катрін Грізе стверджувала, що входила до будівлі завжди слідом за Ле Пен і не використовувала вхідну картку.

На лаві підсудних разом із Марін Ле Пен опинилися також її сестра Ян та колишній партнер Луї Аліо. У списку обвинувачених є і батько Марін Ле Пен, 96-річний Жан-Марі Ле Пен, але йому дозволили не брати участь у засіданнях за станом здоров'я. Загалом у справі проходять 27 осіб, слухання триватимуть до середини листопада.

Якщо провину Марін Ле Пен буде доведено, вона не зможе висунути свою кандидатуру на президентських виборах у 2027 році.

Справа про розкрадання коштів Європарламенту

У 2015 році прокуратура Парижа розпочала розслідування у справі щодо неправомірного працевлаштування представниками "Національного фронту" в Європарламенті близько 20 осіб. Прокуратура перевіряла дані, що ці люди отримували зарплату від Європарламенту, хоча насправді продовжували працювати на партію. У 2018 році Суд Європейського Союзу виніс рішення у аналогічній справі, за якою проходили Жан-Марі Ле Пен та його соратник Брюно Гольніш. Тоді суд ухвалив, що політики мають повернути Європарламенту сотні тисяч євро.