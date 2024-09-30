Угорський банк ОТР намагається замінити Raiffeisen для розрахунків російського бізнесу з Європою, – росЗМІ





Після запровадження нових обмежень на валютні перекази дочірнім банком австрійської групи Raiffeisen російські компанії почали масово переходити до "ОТП банку", що входить до угорської групи ОТР.

Через наплив клієнтів-юридичних осіб з Росії угорський банк OTP не встигає обробляти транзакції, тому частина платежів у євро повертається назад до Росії, пише місцева газета "Вєдомості".

В угорському банку OTP підтвердили тимчасові затримки з проведенням платежів через брак ресурсів. Там додали, що банк працює над вирішенням проблеми та не стягує або повертає комісію за переказ, якщо він не пройшов.

Згідно із внутрішнім регламентом OTP, максимальний термін проведення транзакції становить 10 днів. Якщо головний банк не встиг завершити операцію вчасно, кошти повертаються. Менеджери російської "доньки" угорського банку радять повторити переклад, після чого він зазвичай проходить, розповіли виданню російські імпортери.

Російські експерти прогнозують, що роль угорської групи ОТР у розрахунках муж РФ та Європою зростатиме. Проте зі збільшенням обсягу операцій зростає й увага європейських регуляторів, що може призвести до додаткових перевірок, додають вони.

Як повідомлялося, з 2 вересня російський підрозділ австрійського Raiffeisen Bank International припинив здійснювати вихідні перекази у валюті для всіх клієнтів, крім великих та міжнародних корпорацій. Обмеження не торкнулося транскордонних платежів у рублях. Таким чином, російська "дочка" австрійської групи RBI виконала відповідні вимоги Європейського Центробанку (ЄЦБ).

Вихід Raiffeisen Bank International з російського ринку

Нагадаємо, у березні 2023 року австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи до кінця року, а також скоротить ділову активність у Росії.

Однак реалізацію цих планів відклали. А з грудня 2023 року російський "Райффайзенбанк" розмістив понад 2400 оголошень про вакансії в Росії. У майже 1500 з них йдеться про вакансії для менеджерів із продажу та фахівців з обслуговування клієнтів, підрахувало видання Financial Times.

За даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв'язаної РФ проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

У травні Міністерство фінансів США надіслало лист-попередження австрійській банківській групі Raiffeisen Bank International. Банк можуть обмежити у доступі до американської фінансової системи через його бізнес у РФ.

Згодом російський підрозділ банку "Райффайзенбанк" заявив, що з 10 червня платежі в доларах через нього будуть недоступні для росіян через зміни вимог американських банків-кореспондентів, які здійснюють перекази.

Також банк оголосив про зупинення прийому вкладів. Зокрема, з 1 червня банк припинив відкриття нових накопичувальних рахунків за декількома тарифами.

Водночас з 3 червня у "Райффайзенбанку" росіяни більше не можуть відкривати нові депозити, пролонгація вкладів також недоступна.