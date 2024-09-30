Нафтопереробка «Лукойлу» скоротилася на 15%

Нафтоперероблення на заводах «Лукойлу» у першому півріччі 2024 року скоротилася на 15,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становила 26,4 млн тонн, випливає зі звіту компанії.

Згідно з документом, у першій половині 2023 року «лукойл» на власних заводах переробив 31,2 млн тонн. А за аналогічний період 2024 року його нафтоперероблення знизилося до 26,4 млн тонн.

Водночас уточнюється, що «Лукойл» у першому півріччі 2024 року знизив видобуток нафти на 1%, до 1,728 млн барелів на добу (б/д), газу - на 0,6%, до 17,4 млрд кубометрів.

«Видобуток рідких вуглеводнів за 6 місяців 2024 року групи «лукойл» становив 1,728 млн б/д, що на 1% нижче за рівень 6 місяців 2023 року», - йдеться у звіті. Зазначається, що динаміку нафтовидобутку «було зумовлено ​​зовнішніми обмеженнями».