Ізраїль може розпочати наземне вторгнення до Лівану цього тижня, - WSJ

Ізраїльський спецназ здійснює цільові рейди на півдні Лівану, збираючи розвіддані та проводячи розвідувальні операції в рамках підготовки до можливого наземного вторгнення. Воно може початися вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Джерела видання, знайомі з ситуацією, повідомили, що під час операцій бійці проникають у тунелі, які належать бойовикам "Хезболли", уздовж лівано-ізраїльського кордону. Такі рейди проводилися як останніми днями, так і протягом кількох місяців.

Ці дії, за словами джерел, є частиною ширшої стратегії Ізраїлю щодо ослаблення військового потенціалу "Хезболли" на кордоні з Ліваном. Однак терміни наземних операцій можуть змінитися під тиском США, які прагнуть запобігти великому вторгненню. Точні плани Ізраїлю залишаються невідомими, і незрозуміло, як довго Тель-Авів утримуватиме територію або чи буде операція являти собою серію великих рейдів.

Амір Авіві, колишній високопоставлений ізраїльський військовий, зазначив, що наземне вторгнення неминуче, а нинішні рейди є частиною підготовчих дій.

За його словами, ЦАХАЛ активно готується до можливих наземних операцій, зокрема з використанням спеціальних підрозділів.