Фінансові новини
- |
- 30.09.24
- |
- 15:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ізраїль може розпочати наземне вторгнення до Лівану цього тижня, - WSJ
13:44 30.09.2024 |
Ізраїльський спецназ здійснює цільові рейди на півдні Лівану, збираючи розвіддані та проводячи розвідувальні операції в рамках підготовки до можливого наземного вторгнення. Воно може початися вже цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Джерела видання, знайомі з ситуацією, повідомили, що під час операцій бійці проникають у тунелі, які належать бойовикам "Хезболли", уздовж лівано-ізраїльського кордону. Такі рейди проводилися як останніми днями, так і протягом кількох місяців.
Ці дії, за словами джерел, є частиною ширшої стратегії Ізраїлю щодо ослаблення військового потенціалу "Хезболли" на кордоні з Ліваном. Однак терміни наземних операцій можуть змінитися під тиском США, які прагнуть запобігти великому вторгненню. Точні плани Ізраїлю залишаються невідомими, і незрозуміло, як довго Тель-Авів утримуватиме територію або чи буде операція являти собою серію великих рейдів.
Амір Авіві, колишній високопоставлений ізраїльський військовий, зазначив, що наземне вторгнення неминуче, а нинішні рейди є частиною підготовчих дій.
За його словами, ЦАХАЛ активно готується до можливих наземних операцій, зокрема з використанням спеціальних підрозділів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр фінансів: Дія City не приносить особливих бенефітів для держави. Може, в майбутньому
ТОП-НОВИНИ
|Данія інвестує €563 мільйонів в оборонну промисловість України
|Зеленський відмовився обговорювати питання звільнення посла у США
|Трамп після зустрічі з Зеленським хоче «справедливої угоди»
|МЗС Британії очікує, що дозвіл на удари західною зброєю по Росії можуть ухвалити до початку зими
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Китайські автовиробники втрачають позиції в Європі. Реєстрації електромобілів впали вдвічі
|Ізраїль може розпочати наземне вторгнення до Лівану цього тижня, - WSJ
|Британія повністю відмовилася від вугілля у виробництві електроенергії. Закрила останню ТЕС
|Китайський Chery відклав на рік запуск виробництва електромобілів в Європі
|Євросоюз планує новий режим санкцій щодо гібридних загроз з боку РФ, – ЗМІ
|Найбільший геологорозвідник Росії не зміг розплатитися за облігаціями
Бізнес
|Конкурент Samsung Galaxy Ring: Meizu представила StarV Ring 2
|Шкідливе ПЗ Infostealer обходить новий захист браузера Chrome
|Чипсет MediaTek Dimensity 9400 перевершив Apple A18 Pro в тесті продуктивності GPU
|SpaseX запустить за два роки близько п'яти безпілотних кораблів Starship на Марс
|Не найкращий камерофон, але в ТОП-4: DxOMark оцінив камеру iPhone 16 Pro Max
|Вчені створили «невагому» батарею — акумулятор стане частиною каркаса пристроїв
|Українська платформа для розвідки на полі бою отримала 600 тисяч євро інвестицій