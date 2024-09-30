Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ізраїль може розпочати наземне вторгнення до Лівану цього тижня, - WSJ

 

Ізраїльський спецназ здійснює цільові рейди на півдні Лівану, збираючи розвіддані та проводячи розвідувальні операції в рамках підготовки до можливого наземного вторгнення. Воно може початися вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Джерела видання, знайомі з ситуацією, повідомили, що під час операцій бійці проникають у тунелі, які належать бойовикам "Хезболли", уздовж лівано-ізраїльського кордону. Такі рейди проводилися як останніми днями, так і протягом кількох місяців.

Ці дії, за словами джерел, є частиною ширшої стратегії Ізраїлю щодо ослаблення військового потенціалу "Хезболли" на кордоні з Ліваном. Однак терміни наземних операцій можуть змінитися під тиском США, які прагнуть запобігти великому вторгненню. Точні плани Ізраїлю залишаються невідомими, і незрозуміло, як довго Тель-Авів утримуватиме територію або чи буде операція являти собою серію великих рейдів.

Амір Авіві, колишній високопоставлений ізраїльський військовий, зазначив, що наземне вторгнення неминуче, а нинішні рейди є частиною підготовчих дій.

За його словами, ЦАХАЛ активно готується до можливих наземних операцій, зокрема з використанням спеціальних підрозділів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1664
  0,0421
 0,10
EUR
 1
 45,9541
  0,0057
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 11:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8772  0,01 0,02 41,5232  0,04 0,09
EUR 45,7760  0,02 0,04 46,4588  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,04 0,10 41,2500  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес