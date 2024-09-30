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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Британія повністю відмовилася від вугілля у виробництві електроенергії. Закрила останню ТЕС
13:31 30.09.2024 |
Британія закрила останню в країні електростанцію, яка працювала на вугіллі. Про це повідомляє ВВС.
Таким чином Велика Британія стала першою промислово розвиненою країною, яка відмовилася від використання вугілля для виробництва електроенергії.
Електростанція Реткліфф-он-Соар у Ноттінгемширі повністю припинить роботу сьогодні, 30 вересня, і після виведення з експлуатації, яке триватиме два роки, її знесуть.
Будівництво ТЕС почалося у 1963 році, перший енергоблок був введений в експлуатацію через чотири роки, станція виробляла електроенергію протягом 57 років. З 1967 року в Реткліфф було доставлено 141 768 залізничних составів з вугіллям, останнє відвантаження відбулося 28 червня 2024 року.
Електростанція могла забезпечити електроенергією 2 млн домогосподарств. На піку свого розвитку на ній цілодобово працювали 3000 робітників.
Британія почала поступово відмовлятися від вугілля у генерації електроенергії з початку 2000-х, коли підвищилися вимоги до чистоти повітря. Вугілля стали поступово замінювати дешевшим газом і вітроенергетикою.
До 2035 року Велика Британія хоче спроєктувати структуру генерації електроенергії таким чином, щоб у виробництві майже не виділявся CO2. Новий уряд виступає за розширення виробництва сонячної енергії. Також має з'явитися можливість знову будувати вітростанції у сільській місцевості. Паралельно у Британії йде розвиток великих проєктів зі зберігання електроенергії. Планується, що найбільше у світі сховище буде збудовано неподалік від Манчестера.
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