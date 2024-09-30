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Євросоюз планує новий режим санкцій щодо гібридних загроз з боку РФ, – ЗМІ
12:27 30.09.2024 |
Європейський Союз планує 2 жовтня узгодити новий тематичний режим санкцій проти гібридних загроз з боку Росії.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у соцмережі X.
"Посли ЄС у середу узгодять новий тематичний режим санкцій проти російських гібридних загроз. Він буде офіційно формалізований наступного тижня. Імен поки немає, але вони будуть додані в майбутньому", - зазначив він.
За словами журналіста, спочатку Угорщина виступала за загальний режим санкцій, але в результаті сторони погодилися, що він буде зосереджений на російських погрозах.
Раніше спецпредставник ЄС із питання дотримання санкцій Девід О'Салліван заявив, що нові санкції Євросоюзу можуть бути націлені на фінансові установи, які дозволяють Росії оплачувати імпорт товарів з країн Азії, які агресор використовує для війни в Україні.
За його словами, Євросоюз вже вжив заходів, щоб обмежити можливості для Москви обходити санкції через країни Центральної Азії, і зменшення цих потоків стало очевидним внаслідок дипломатичних зусиль у співпраці з Казахстаном, Узбекистаном, Вірменією та іншими країнами. Однак складнішим завданням є зупинення схожих потоків у Південно-Східній Азії, де країни є виробниками, а не просто транзитними станціями.
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