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АНАЛІТИКА

Найбільший геологорозвідник Росії не зміг розплатитися за облігаціями

 

Державна російська корпорація "Росгеологія", найбільша в країні-агресорі з геологорозвідки, допустила технічний дефолт за облігаціями на 6 млрд руб. ($7,1 млн), випущеними у 2021 році. Дані оприлюднені на порталі Cbonds.

Облігації ще може викупити держава, вони знецінилися до 19% від номінальної вартості.

Держкомпанія зазнає фінансових труднощів: її чистий збиток зріс за другий квартал 2024 року вдвічі - до 1,3 млрд руб ($140 млн).

Росгеологія на 100% належить державі, та до неї входить понад 40 компаній.

США запровадили санкції проти десятка компаній Росгеології та кораблів її флоту у лютому 2024 року.

Найбільший геологорозвідник Росії не зміг розплатитися за облігаціями

 Ціна облігацій Росгеології (Джерело: Cbonds)
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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