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АНАЛІТИКА

Промислові прибутки Китаю значно впали в серпні

 

Промислові прибутки в серпні 2024 року впали на 17,8% порівняно з роком раніше, порівняно з липневим зростанням на 4,1%.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посилання на Національне бюро статистики Китаю.

За перші вісім місяців цього року промисловий прибуток зріс на 0,5%, сповільнивши темпи зростання з 3,6% за період з січня по липень.

Зазначається, щ зниження прибутків стало результатом слабкого ринкового попиту, екстремальних погодних умов і високої бази порівняння з аналогічним періодом 2023 року.

Однак у високотехнологічних виробничих секторах, включаючи літій-іонні батареї, напівпровідники і ракетобудування, прибутки зросли на 10,9% протягом перших восьми місяців, що значно випереджає загальне зростання прибутку.

У серпні ключові економічні показники знизилися по всьому світу, що змусило інвестиційні банки знизити свої прогнози щодо економічного зростання Китаю в цьому році.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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