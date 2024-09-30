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Промислові прибутки Китаю значно впали в серпні
11:56 30.09.2024 |
Промислові прибутки в серпні 2024 року впали на 17,8% порівняно з роком раніше, порівняно з липневим зростанням на 4,1%.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посилання на Національне бюро статистики Китаю.
За перші вісім місяців цього року промисловий прибуток зріс на 0,5%, сповільнивши темпи зростання з 3,6% за період з січня по липень.
Зазначається, щ зниження прибутків стало результатом слабкого ринкового попиту, екстремальних погодних умов і високої бази порівняння з аналогічним періодом 2023 року.
Однак у високотехнологічних виробничих секторах, включаючи літій-іонні батареї, напівпровідники і ракетобудування, прибутки зросли на 10,9% протягом перших восьми місяців, що значно випереджає загальне зростання прибутку.
У серпні ключові економічні показники знизилися по всьому світу, що змусило інвестиційні банки знизити свої прогнози щодо економічного зростання Китаю в цьому році.
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