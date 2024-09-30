Трамп має намір судитися з Google через «погані історії» про нього в пошуку

Кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп погрожує компанії Google судом у разі його президентства. Причиною стали "погані історії" про нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в його соцмережі TruthSocial.

Колишній президент США та бізнесмен вважає, що Google "незаконно" показувало про нього лише "погані історії". Водночас, про віце-президентку США Камалу Гарріс та його опонентку на посаду голови держави - лише "хороші".

"Ми сподіваємося, що Міністерство юстиції притягне їх до кримінальної відповідальності за це кричуще втручання у вибори. Якщо ні, то відповідно до законів нашої країни, я вимагатиму їхнього кримінального переслідування на максимальному рівні, коли я виграю вибори і стану президентом Сполучених Штатів", - написав Трамп у своєму дописі.

Реакції від Google чекати не довелося. Компанія заявила, що не маніпулює результатами пошуку на користь жодного з кандидатів.

"Вебсайти обох кампаній постійно зʼявляються на вершині пошуку за релевантними і поширеними пошуковими запитами", - цитує The New York Times представника Google.