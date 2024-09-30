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АНАЛІТИКА

FT: У ЄС закликають відкласти біометричний контроль на зовнішніх кордонах

 

Кілька держав - членів Європейського Союзу просять відкласти запровадження Entry-Exit System (EES) - системи біометричного контролю на зовнішніх кордонах, стверджуючи, що авіакомпанії та аеропорти не готові до неї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

За інформацією FT, Німеччина, Нідерланди та Франція досі не готові до впровадження EES, який, за попередженням об'єднань авіакомпаній та аеропортів, призведе до "широкомасштабних збоїв" для пасажирів.

На ці три держави припадає 40% пасажиропотоку на території Євросоюзу.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило, що його головною проблемою є центральна комп'ютерна система, яку контролює агентство eu-LISA і якій "все ще бракує необхідної стабільності та функціональності".

Деякі країни ЄС хочуть, щоб Європейська комісія розглянула альтернативи запровадженню EES - наприклад тестовий запуск у пілотних регіонах з подальшим поступовим розширенням.

Уряд Великої Британії також занепокоєний можливими чергами в портах Ла-Маншу і на станції швидкісного поїзда Eurostar на лондонському вокзалі Сент-Панкрас, де пасажири повинні будуть реєструватися в EES під час проходження французької митниці.

Європейська комісія повідомила Financial Times, що вона працює над запуском прикордонних перевірок "як і передбачалося", але розгортання системи є "складною операцією, і затримки не можуть бути повністю виключені".

Нагадаємо, "система в'їзду-виїзду", або EES, вимагатиме від усіх громадян країн, що не є членами ЄС, стояти в черзі на імміграційному контролі в аеропортах, щоб зареєструвати свої особисті дані, зокрема відбитки пальців і скан обличчя, коли вони вперше відвідують Євросоюз.

Система EES має запрацювати в Євросоюзі з 10 листопада.

Нещодавно речниця Єврокомісії проінформувала, що до весни 2025 року у ЄС планують також ввести в дію систему ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), що призведе до обов'язку подорожувальників з безвізових країн платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок.
Ключові теги: ЄС
 

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