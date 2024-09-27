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АНАЛІТИКА

Гарріс дещо випереджає Трампа у шести ключових штатах

 

Кандидатка у президенти від Демократичної партії, віцепрезидентка Камала Гарріс дещо випереджає кандидата від республіканців, експрезидента Дональда Трампа у шести "хитких штатах", від яких найбільше залежить результат виборів.

Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", про це свідчить оприлюднене 26 вересня опитування Bloomberg News/Morning Consult.

Гарріс на 7 відсоткових пунктів випереджає Трампа у Неваді (52% до 45%), на 5 відсоткових пунктів - у Пенсильванії (51% до 46%), на три відсоткових пункти - в Аризоні та Мічигані.

З мінімальним відривом Гарріс попереду також у Північній Кароліні (50% проти 48%) і Вісконсині (49% проти 48%), тоді як у Джорджії обох кандидатів готові підтримати по 49% виборців.

Більшість цих результатів, окрім Невади й Пенсильванії - у межах статистичної похибки.

В цілому ж у сімох ключових штатах Гарріс на три відсоткових пункти випереджає Трампа. У разі рейтингів за участі інших кандидатів Гарріс нарощує відрив до чотирьох відсоткових пунктів.

Збір даних для опитування проводився 19-25 вересня серед 6165 зареєстрованих виборців у відповідних штатах. Для опитування у Неваді статистична похибка складає 4 відсоткових пункти, решти штатів - три відсоткових пункти.
Ключові теги: США
 

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