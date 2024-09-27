Прем'єром Японії стане колишній міністр оборони Сіґеру Ісіба

Колишній міністр оборони Японії Сіґеру Ісіба переміг у п'ятницю, 27 вересня, на виборах лідера правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) і, найімовірніше, замінить на посаді чинного прем'єр-міністра країни Фуміо Кісіду, який йде у відставку.

Прем'єр-міністр з п'ятої спроби

Ісіба балотувався на посаду лідера партії вже вп'яте та обіцяв більше не висувати свою кандидатуру, якщо не переможе і цього разу.

У другому турі виборів, який відбувся після того, як жоден з дев'яти кандидатів не набрав більшості голосів у першому, Ісіба переміг чинну міністерку економічної безпеки Санае Такаічі.

Як пише міжнародна агенція Reuters, він підтримує деякі соціально прогресивні для Японії ідеї, наприклад дозвіл подружнім парам використовувати різні прізвища, проти чого виступає Такаічі та інші консервативні члени ЛДП.

Тепер Ісіба практично гарантовано стане прем'єром країни, адже ЛДП, яка керує Японією майже всю післявоєнну епоху, має більшість в парламенті, пояснює агентство.

На вівторок, 1 жовтня, запланована спеціальна сесія японського парламенту, на якій Ісіба має бути затверджений на посаді прем'єра держави.