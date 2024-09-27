Фінансові новини
- |
- 27.09.24
- |
- 14:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Прем'єром Японії стане колишній міністр оборони Сіґеру Ісіба
14:27 27.09.2024 |
Колишній міністр оборони Японії Сіґеру Ісіба переміг у п'ятницю, 27 вересня, на виборах лідера правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) і, найімовірніше, замінить на посаді чинного прем'єр-міністра країни Фуміо Кісіду, який йде у відставку.
Прем'єр-міністр з п'ятої спроби
Ісіба балотувався на посаду лідера партії вже вп'яте та обіцяв більше не висувати свою кандидатуру, якщо не переможе і цього разу.
У другому турі виборів, який відбувся після того, як жоден з дев'яти кандидатів не набрав більшості голосів у першому, Ісіба переміг чинну міністерку економічної безпеки Санае Такаічі.
Як пише міжнародна агенція Reuters, він підтримує деякі соціально прогресивні для Японії ідеї, наприклад дозвіл подружнім парам використовувати різні прізвища, проти чого виступає Такаічі та інші консервативні члени ЛДП.
Тепер Ісіба практично гарантовано стане прем'єром країни, адже ЛДП, яка керує Японією майже всю післявоєнну епоху, має більшість в парламенті, пояснює агентство.
На вівторок, 1 жовтня, запланована спеціальна сесія японського парламенту, на якій Ісіба має бути затверджений на посаді прем'єра держави.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|МЗС Британії очікує, що дозвіл на удари західною зброєю по Росії можуть ухвалити до початку зими
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон оголосив деталі пакета підтримки України на $2,4 млрд
|Бундестаг погодив додаткові €400 млн на військову підтримку України
|Американська катастрофа. Як візит Зеленського став приводом для нової кризи у відносинах з США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Прем'єром Японії стане колишній міністр оборони Сіґеру Ісіба
|СБУ визнала главу Центробанку РФ співучасницею воєнної агресії проти України
|ЄС запускає нову платіжну систему Wero, щоб зменшити залежність від Visa та Mastercard
|Індія не купуватиме російський газ з проєкту Arctic LNG 2
|У Болгарії задоволені блокуванням ЄС переговорів про вступ Північної Македонії
|Лідер Північної Македонії розгніваний перспективою нової невдачі на шляху в ЄС
Бізнес
|Не найкращий камерофон, але в ТОП-4: DxOMark оцінив камеру iPhone 16 Pro Max
|Вчені створили «невагому» батарею — акумулятор стане частиною каркаса пристроїв
|Українська платформа для розвідки на полі бою отримала 600 тисяч євро інвестицій
|ЗСУ виявляють 12 тисяч цілей щотижня за допомогою ШІ, - Міноборони
|Telegram розкриватиме IP-адреси та номери телефонів порушників правил месенджера за запитами держорганів - Дуров
|Google розширює функціонал свого менеджера паролів: ключі доступу тепер на всіх платформах
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters