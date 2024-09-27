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АНАЛІТИКА

Індія не купуватиме російський газ з проєкту Arctic LNG 2

 

Індія не купуватиме зріджений природний газ (LNG), вироблений у межах російського проєкту Arctic LNG 2, який підпадає під західні санкції. Про це повідомив секретар з питань енергетики Індії Панкадж Джайн, інформує Reuters.

"Ми не купуватимемо постачання з Arctic LNG 2. Ми не закуповуємо жодних санкційних товарів. Якщо на продукт поширюються широкомасштабні санкції, ми не торкаємося його", - зазначив Джайн під час спілкування з журналістами.

Проєкт Arctic LNG 2, який реалізується російською компанією Новатек, потрапив під санкції Заходу через війну Росії проти України. Сполучені Штати також ввели обмеження проти сотень компаній і фізичних осіб, які підтримують військову кампанію РФ, зокрема компаній, що беруть участь у розробці Arctic LNG 2 та його логістичному забезпеченні.

Arctic LNG 2 не може розпочати постачання газу та був змушений зупинити видобуток, писало раніше видання WSJ. Для транспортування Новатеку потрібні спеціалізовані судна, купити чи побудувати які через санкції неможливо.

Топменеджери Новатеку й урядовці РФ спільно шукають нові ринки збуту та шляхи для транспортування ЗПГ з Арктики.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Індія, Росія
 

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