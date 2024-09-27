Фінансові новини
- |
- 27.09.24
- |
- 14:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індія не купуватиме російський газ з проєкту Arctic LNG 2
13:56 27.09.2024 |
Індія не купуватиме зріджений природний газ (LNG), вироблений у межах російського проєкту Arctic LNG 2, який підпадає під західні санкції. Про це повідомив секретар з питань енергетики Індії Панкадж Джайн, інформує Reuters.
"Ми не купуватимемо постачання з Arctic LNG 2. Ми не закуповуємо жодних санкційних товарів. Якщо на продукт поширюються широкомасштабні санкції, ми не торкаємося його", - зазначив Джайн під час спілкування з журналістами.
Проєкт Arctic LNG 2, який реалізується російською компанією Новатек, потрапив під санкції Заходу через війну Росії проти України. Сполучені Штати також ввели обмеження проти сотень компаній і фізичних осіб, які підтримують військову кампанію РФ, зокрема компаній, що беруть участь у розробці Arctic LNG 2 та його логістичному забезпеченні.
Arctic LNG 2 не може розпочати постачання газу та був змушений зупинити видобуток, писало раніше видання WSJ. Для транспортування Новатеку потрібні спеціалізовані судна, купити чи побудувати які через санкції неможливо.
Топменеджери Новатеку й урядовці РФ спільно шукають нові ринки збуту та шляхи для транспортування ЗПГ з Арктики.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|МЗС Британії очікує, що дозвіл на удари західною зброєю по Росії можуть ухвалити до початку зими
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон оголосив деталі пакета підтримки України на $2,4 млрд
|Бундестаг погодив додаткові €400 млн на військову підтримку України
|Американська катастрофа. Як візит Зеленського став приводом для нової кризи у відносинах з США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Прем'єром Японії стане колишній міністр оборони Сіґеру Ісіба
|СБУ визнала главу Центробанку РФ співучасницею воєнної агресії проти України
|ЄС запускає нову платіжну систему Wero, щоб зменшити залежність від Visa та Mastercard
|Індія не купуватиме російський газ з проєкту Arctic LNG 2
|У Болгарії задоволені блокуванням ЄС переговорів про вступ Північної Македонії
|Лідер Північної Македонії розгніваний перспективою нової невдачі на шляху в ЄС
Бізнес
|Не найкращий камерофон, але в ТОП-4: DxOMark оцінив камеру iPhone 16 Pro Max
|Вчені створили «невагому» батарею — акумулятор стане частиною каркаса пристроїв
|Українська платформа для розвідки на полі бою отримала 600 тисяч євро інвестицій
|ЗСУ виявляють 12 тисяч цілей щотижня за допомогою ШІ, - Міноборони
|Telegram розкриватиме IP-адреси та номери телефонів порушників правил месенджера за запитами держорганів - Дуров
|Google розширює функціонал свого менеджера паролів: ключі доступу тепер на всіх платформах
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters