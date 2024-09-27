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У Болгарії задоволені блокуванням ЄС переговорів про вступ Північної Македонії
12:03 27.09.2024 |
Лідери парламентських фракцій у Болгарії привітали рішення ЄС розпочати переговори про вступ з Албанією та блокувати Північну Македонію, поки вона не включить болгарську меншину до своєї конституції.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.
"Терпіння - це те, що від нас вимагається. Ми не повинні виглядати агресивно, тому що тактика наших колег у Республіці Північна Македонія полягає в тому, щоб звинуватити нас (у їхній невдачі з ЄС. - Ред.)", - заявив журналістам у парламенті Бойко Борисов, лідер найбільшої болгарської партії ГЄРБ.
Борисов, який очолює парламентський комітет у закордонних справах, сказав, що спробує переконати своїх колег з інших партій "діяти не емоційно, а холоднокровно і розумно" щодо Скоп'є.
Десять днів тому між Софією і Скоп'є розгорівся ще один великий скандал після того, як під час неформальної зустрічі президентів двох країн не був піднятий прапор Північної Македонії.
Віцепрем'єр Північної Македонії Александр Ніколоський назвав президента Болгарії Румена Радева "нецивілізованим". Одразу після цього ГЄРБ оголосила, що може вимагати виключення керівної партії Північної Македонії, ВМРО-ДПМНЄ, з Європейської народної партії.
"Кажуть, що помста - це страва, яку краще подавати холодною. Ми, як країна, повинні тримати голову високо і не бути в тіні якогось міністра", - додав лідер ГЄРБ.
Кирил Петков, співголова проєвропейської коаліції PP-DB, другої за величиною сили в парламенті, заявив, що весь Європейський Союз - на боці Болгарії в суперечці з Північною Македонією.
"Республіка Північна Македонія повинна вирішити, чи хоче вона прийняти болгар у своїй конституції, чи її шлях до Європи закритий", - сказав він.
Петков висловив сподівання, що Північна Македонія перегляне свою позицію тепер, коли Албанія швидше рухається шляхом до ЄС.
Рішення COREPER також привітали проросійські партії парламенту.
Борислав Гуцанов з проросійської Болгарської соціалістичної партії (БСП) заявив, що це "нормальна реакція Брюсселя після заяви Північної Македонії. Не можна мати таку лексику, таку ненависть і розраховувати на членство в ЄС".
Радикальна проросійська партія "Відродження", лідер якої Костадін Костадінов часто говорить про вихід Болгарії з ЄС, також привітала рішення Брюсселя.
"Рішення щодо Албанії розпочати реальні переговори про членство в ЄС було легітимним, навіть запізнілим. Відтепер Північна Македонія має два шляхи - або вона визнає присутність болгар як основного державотворчого елементу своєї країни і включає їх до своєї конституції, або вона залишається поза переговорним процесом", - сказав він.
Тошко Йорданов з популістської партії "Є такий народ" заявив, що Північна Македонія залишиться за межами ЄС, якщо не змінить свою поведінку щодо Болгарії.
"Республіка Північна Македонія не виконує зобов'язань, які вона сама підписала в рамках переговорів про вступ до Європейського Союзу", - сказав Йорданов.
Прем'єр-міністр Північної Македонії Християн Міцкоський заявив у четвер, що ЄС намагається диктувати Північній Македонії, що їй робити.
Коментар Міцкоського з'явився після повідомлень про те, що посли ЄС на зустрічі в Брюсселі в середу вирішили прискорити процес вступу до ЄС сусідньої Албанії, але не Північної Македонії. Досі ці дві країни рухалися разом.
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