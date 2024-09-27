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Лідер Північної Македонії розгніваний перспективою нової невдачі на шляху в ЄС
11:58 27.09.2024 |
Прем'єр-міністр Північної Македонії розлючено відреагував на повідомлення про те, що на шляху його країни до вступу в ЄС виникла нова перешкода через суперечку з Болгарією.
Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".
Прем'єр-міністр Християн Міцкоський заявив у четвер, що ЄС намагається диктувати Північній Македонії, що їй робити.
Коментар Міцкоського з'явився після повідомлень про те, що посли ЄС на зустрічі в Брюсселі в середу вирішили прискорити процес вступу до ЄС сусідньої Албанії, але не Північної Македонії. Досі ці дві країни рухалися разом.
Речниця Європейської комісії Ана Пісонеро в четвер відмовилася підтвердити, що шляхи переговорів про вступ Албанії та Північної Македонії розійшлися. Але вона припустила, що дві країни перебувають на різних шляхах або у різних часових рамках.
ЄС розпочав переговори про членство з цими двома балканськими країнами у 2022 році. Вони стали кандидатами на вступ до ЄС два десятиліття тому, хоча переговори про вступ так і не розпочалися.
Але заявка Північної Македонії була відкладена через суперечку з Болгарією щодо історії, мови та культури.
Щоб вийти з глухого кута, попередній лівоцентристський уряд у Скоп'є прийняв вимогу Болгарії внести до конституції Північної Македонії згадку про болгарську етнічну меншину.
Однак йому не вистачило парламентської більшості, щоб здійснити ці зміни, а новий консервативний уряд Міцкоського заявив, що внесе зміни до конституції лише в тому випадку, якщо Болгарія спочатку схвалить членство Північної Македонії в ЄС.
У четвер Міцкоський заявив, що несправедливо пов'язувати перспективи його країни в ЄС з вимогами Болгарії.
"Для мене це диктат. Якщо це умова для (Північної) Македонії продовжувати переговори, то я сказав у Брюсселі - ні, дякую!", - сказав Міцкоський.
Шлях країни до ЄС роками блокувала сусідня Греція через суперечку щодо історії та спадщини. Вона була вирішена у 2018 році після того, як Північна Македонія змінила свою назву з попередньої "Македонія".
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