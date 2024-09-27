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Немає грошей: У Росії зірвали строки заміни десятків тисяч аварійних ліфтів
10:50 27.09.2024 |
Російська влада не зможе замінити 140 тис. ліфтів, строк експлуатації яких вже сплив, у встановлені терміни.
Про це заступниця голови комітету Держдуми з будівництва та ЖКГ Світлана Розворотнєва розповіла в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ, передає The Moscow Times.
"Є технічний регламент Євразійського митного союзу, відповідно до якого всі ліфти, які вичерпали свій ресурс, а це близько 25 років, мають бути замінені до 15 лютого 2025 року. Зараз таких ліфтів близько 140 тисяч, і всім очевидно, що до лютого 2025 ми ці ліфти не замінимо", - визнала російська посадовиця.
За її словами, Ростехнагляд зараз обговорює можливість продовження терміну експлуатації старого обладнання в будинках. Водночас депутатка визнала, що в Росії багато "небезпечних ліфтів" і необхідно вживати "екстраординарних заходів", щоб їх замінити, адже на це бракує коштів.
"Ліфти зараз дуже подорожчали, це найдорожчий вид капремонту, більше 3 млн вже коштує", - пояснила Розворотнєва.
За її словами, частково проблему можна вирішити, якщо 30% вартості заміни ліфтів сплачуватиме місцева влада, 50% - самі мешканці у розстрочку, а лише 20% - федеральний бюджет.
"При такому спільному підході ми могли б справді у найближчі три роки замінити близько 40 тис. ліфтів. На це потрібно 22,6 млрд рублів. При цьому, у найближчий рік потрібно близько 5 млрд, а потім по наростаючій. Якщо цю схему продовжити до 2030 року, то точно всі ліфти приведемо в нормативний стан", - додала депутатка.
За даними Російського ліфтового об'єднання, у першій половині 2024 року регіональна влада для капремонтів багатоквартирних будинків закупила лише 8,2 тис. нових ліфтів. Це на 39% менше, ніж за той же період минулого року.
Загалом у Росії зараз експлуатуються 581 тис. ліфтів, з яких 72 тис. вже відпрацювали стандартний термін служби в 25 років.
Як повідомлялося, у 2025 році російський уряд готується знову різко збільшити витрати федерального бюджету на армію, щоб профінансувати розв'язану РФ повномасштабну війну проти України.
Згідно із проєктом федерального бюджету РФ на 2025 рік, наступного року Росія витратить за статтею "національна оборона" рекордні 13,2 трлн руб., або $142 млрд. Порівняно з 2024 роком (10,8 трлн руб.) військові витрати збільшаться ще на 22%, щодо 2023 року (6,8 трлн руб.) - удвічі, а якщо порівнювати з 2021 роком (3,5 трлн руб.) - зростуть майже вчетверо.
З урахуванням витрат за статтею "національна безпека", армія та силовики "з'їдять" 40% федерального бюджету, або 16,7 трлн руб. Це більше, ніж на охорону здоров'я, соціальну підтримку, освіту та пенсії разом узяті.
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