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АНАЛІТИКА

Аукціонний дім Sotheby's ліквідував дочірню компанію у Росії

 

Відомий аукціонний дім Sotheby's вирішив ліквідувати свою дочірню компанію у Росії - ТОВ "Сотбіс", власником якої була американська Sotheby's, Inc.

Цю інформацію керівниця офісу Sotheby's в Росії Ірина Степанова підтвердила російській редакції Forbes.

"Це було передбачувано. 14-й пакет санкцій забороняє мати американським та європейським компаніям бізнес у Росії", - заявила Степанова.

Запис про ухвалення юридичною особою рішення про ліквідацію було внесено до російського реєстру юридичних осіб 24 вересня.

ТОВ "Сотбіс" було зареєстроване у Росії з 2006 року. Його основним видом діяльності вказувалася "діяльність комерційних художніх галерей, торгівля роздрібними творами мистецтва в комерційних художніх галереях".

Як повідомлялося, у березні 2022 року аукціонні доми Sotheby's та Christie's ухвалили рішення скасувати майбутні аукціони російського мистецтва у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

В обох аукціонних домах тоді ж заявили, що дотримуватимуться санкцій Великої Британії та США щодо Росії.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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