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Азербайджан отримав перші китайсько-пакистанські винищувачі JF-17C
09:56 27.09.2024 |
Міноборони Азербайджану повідомило, що країна вже отримала одномоторні багатоцільові винищувачі китайсько-пакистанського виробництва JF-17C у варіанті Block-III.
У середу, 25 вересня, в міжнародному аеропорту президенту Азербайджану Ільхаму Алієву презентували перші отримані літаки. Нагадаємо, що про закупівлю цих винищувачів стало відомо ще на початку року і загальну суму угоди оцінили в 1,6 млрд доларів.
Окрім придбання самих літаків, контракт, напевно, включає також організацію необхідної інфраструктури, навчання пілотів і технічного персоналу, а також закупівлю озброєння.
Азербайджан активно модернізує свої Повітряні сили шляхом придбання нових літаків. Наприклад, у червні було повідомлено про закупівлю першого військово-транспортного літака C-27J Spartan. Точна кількість С-27J Spartan, як і JF-17C, залишається невідомою.
JF-17 - це одномоторний багатоцільовий винищувач, розроблений спільно Китайською компанією Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) і Пакистанським авіаційним комплексом (PAC). Мета - створення доступного й ефективного винищувача для задоволення потреб обох країн. Вперше він здійснив політ у 2003 році та став основним бойовим літаком Пакистанських ВПС. JF-17 здатний виконувати широкий спектр завдань, включаючи повітряні бої, перехоплення, ураження наземних цілей і розвідку. Літак оснащений сучасною авіонікою, радаром і здатний нести різноманітне озброєння, зокрема ракети класу «повітря-повітря» та «повітря-земля».
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