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У Європі стрімко зросли інвестиції в оборонні технології
08:56 27.09.2024 |
Мільярд доларів венчурного капіталу буде інвестовано в європейські оборонні технології у 2024 році, що стане найбільшим показником для Європи та п'ятикратним зростанням з 2018 року.
Про це пише Techcrunch.
Зазначається, що такі інвестиції - це результат як геополітичних змін, так і жорстокого вторгнення Росії в Україну.
Дані, що містяться в новому звіті Dealroom, показують, що венчурні інвестиції в технології, пов'язані з обороною, випереджають будь-які інші типи інвестицій.
Основна частина інвестицій з 2018 року припадає на стартапи в Німеччині, Великій Британії та Франції, на які разом припало 87%, або $2,2 млрд із загальних 3 млрд дол.
Лише німецькі оборонні технологічні компанії за останні шість років залучили більше, ніж компанії зі Скандинавії, Нідерландів, Швейцарії та Великої Британії разом узяті.
Значна частина цих інвестицій була спрямована в компанії, що базуються в Мюнхені, які очолили список європейських міст у звіті. Також йдеться про 487 млн доларів, які залучені стартапом Helsing, що займається "штучним інтелектом на полі бою" (2024 рік).
Брістоль і британський "Кремнієвий Південний Захід", найбільш відомий своєю оборонною та космічною промисловістю, залучили наступні за величиною суми інвестицій в оборонні технології, за ними йде Париж.
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