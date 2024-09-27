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АНАЛІТИКА

ЗМІ: ЄС і США наближаються до згоди щодо $50 млрд для України з використанням росактивів

 

США і Євросоюз нібито наближаються до домовленості щодо конкретних умов надання Україні фінансової допомоги на 50 млрд доларів з використанням прибутків заморожених активів РФ, як загальну ідею якої погодили у червні на зустрічі лідерів Групи семи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За даними журналістів, США планують у будь-якому разі брати участь у наданні кредиту, але масштаб їхньої участі буде залежати від того, чи ЄС змінить своє законодавство щодо санкцій, аби мати більше гарантій того, що російські активи і надалі будуть залишатися замороженими.

Штати нібито готові надати зі свого боку 20 млрд доларів із загальної суми, якщо такі зміни щодо санкційного режиму будуть внесені.

Якщо ж ЄС не вдасться цього зробити, США все одно долучаться, проте сума внеску буде меншою, повідомили журналістам обізнані співрозмовники.

Нагадаємо, йдеться про фінансову допомогу на 50 млрд доларів, участь у наданні якої мають брати ЄС, США, Канада, Японія та Британія. Гасити кредит планують з використанням прибутків від 280 млрд доларів заморожених активів РФ, більшість з яких перебувають у Європі.

Нові 50 млрд від G7 стануть доповненням до вже існуючого пакету макрофінансової підтримки від ЄС на 50 млрд євро, які будуть виділятися поступово протягом 2024-2027 років та "прив'язані" до плану реформ.

Початково США і ЄС домовилися внести по 20 млрд, але згодом Вашингтон почав просити Євросоюз про запобіжники, які дадуть більшу прогнозованість надходження прибутків від російських активів, оскільки зараз санкції ЄС потребують перегляду і продовження кожні пів року.

Раніше у ЗМІ вже з'явились повідомлення, що ЄС починає готувати "план Б" з більшою часткою європейського внеску на випадок, якщо Вашингтон не братиме участі у схемі.

Проте готовність ЄС збільшити свою частку внеску нібито зустріла невдоволення ключових столиць - Німеччини, Франції та Італії, коли це питання обговорювалося у середу на зустрічі послів ЄС у Брюсселі.

Єврокомісія стоїть на позиції, що найкраще продовжити термін, коли здійснюється перегляд і продовження санкцій, і гарантувати участь США. Проте Угорщина продовжує виступати проти будь-яких рішень, наполягаючи, що спершу потрібно дочекатися результатів виборів у США.

У Єврокомісії нібито попередили країни-члени, що США можуть приєднатися до ініціативи навіть після виборів, але ЄС зі свого боку має виконати усю "паперову" роботу до кінця жовтня.

Один співрозмовник стверджує, що у G7 планують фіналізувати наміри щодо кредиту на міністерській зустрічі 25 жовтня.
Ключові теги: ЄС, США
 

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