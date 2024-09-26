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Румунія отримала від США $920 млн на виробництво боєприпасів і танки Abrams
23:26 26.09.2024 |
Сполучені Штати та Румунія підписали угоду про пряме іноземне військове фінансування на $920 млн. Румунія використає ці кошти на модернізацію своїх збройних сил та збільшення виробництва боєприпасів, повідомляє Eurvactiv.
З цієї суми $220 млн буде використано для створення центру з виробництва боєприпасів великого калібру (120-155 мм). За словами прем'єр-міністра Румунії Марчела Чолаку, цей центр зробить Румунію єдиним виробником боєприпасів для танків Abrams в Європі.
Щодо частини угоди про модернізацію румунської армії, то тут йдеться про "придбання американських оборонних систем, таких як бойові танки Abrams".
"У наступний період ми зосередимося на розвитку нових виробничих потужностей у Румунії, створенні робочих місць для наших громадян та відновленні значущості в регіональному виробництві військової техніки", - цитує видання румунського прем'єра.
Чолаку додав, що це перший значний крок у військово-промисловій співпраці зі США, країна планує запропонувати додаткові стратегічні проєкти на $2 млрд.
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