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АНАЛІТИКА

В Китаї затонув новітній атомний підводний човен, - WSJ

 

Китай намагався приховати затоплення новітнього підводного атомного човна. Це стало серйозною невдачею для однієї з пріоритетних програм озброєнь країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Навесні цього року в Китаї затонув новітній атомний ударний підводний човен. Інцидент, який китайська влада намагалася приховати, стався на суднобудівному заводі поблизу Уханя наприкінці травня або на початку червня.

Видання зауважило, що це сталося в той час, коли Китай наполегливо намагається розширити свій військово-морський флот, в тому числі флот атомних підводних човнів.

Наразі США не знають, чи перевозив підводний човен ядерне паливо під час затоплення, але експерти поза межами американського уряду вважають, що це цілком ймовірно.

Нагадаємо, що цього літа в мережі з'явилась інформація, що Китай прискорив будівництво десантного корабля класу 076 на острові Чаншін біля Шанхаю.

Новий військовий корабель, відомий як клас "Юньнань", може бути спущений на воду вже у 2025 році та може вважатися одним із найбільших у світі, що стурбувало США та інші країни.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай
 

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