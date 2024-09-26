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АНАЛІТИКА

Довгострокові інфляційні очікування росіян досягли рекордного рівня

 

В Росії суттєво зросли довгострокові інфляційні очікування. Боротьба російського Центробанку з інфляцією не переконує росіян, що зростання цін у найближчому майбутньому сповільниться.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на огляд ЦБ про інфляційні очікування та споживчі настрої.

У вересні вони зросли на 2 процентні пункти і склали 12,4% - це максимальне значення з початку публікації цього показника у січні 2023 року.

"Інфляція завзята, місяці з травня до серпня були одними з найгірших за останні п'ять років", - пише професор РЕШ Олег Шибанов.

Більшість показників сталої інфляції продовжують перебувати в коридорі 6-8%, констатувала голова ЦБ Ельвіра Набіулліна, називаючи це "неприйнятно високими рівнями".
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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