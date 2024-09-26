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АНАЛІТИКА

Британія наклала санкції на дві компанії і п'ять суден, що перевозять російський СПГ

 

Велика Британія наклала санкції на дві юридичні особи та п'ять суден, причетних до перевезення російського скрапленого природного газу.

Як повідомляє "Європейська правда", оголошення про це розмістили на сайті уряду Британії.

26 вересня Британія застосувала санкції проти п'яти суден і двох асоційованих з ними юридичних осіб, які причетні до перевезення російського скрапленого природного газу, зокрема з передового російського проєкту Arctic LNG 2. Сам проєкт ще раніше потрапив під скоординовані санкції західних союзників і через те змушений був зменшити обсяги.

Під санкціями опинилися судна:

* PIONEER (IMO 9256602)
* ASYA ENERGY (IMO 9216298)
* NOVA ENERGY (IMO 9324277)
* NORTH SKY (IMO 9953523)
* SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)

Щодо компаній, це OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC, яка є оператором PIONEER та ASYA ENERGY, а також WHITE FOX SHIP MANAGEMENT, яка є оператором NORTH SKY.

Загалом під санкціями Британії тепер 15 кораблів та компаній, причетних до російського сектора СПГ.

 

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