Греція планує продовжити будувати паркан на кордоні, з грошима ЄС чи без

Уряд Греції планує продовжити реалізацію свого плану будівництва нового паркану на кордоні з Туреччиною для запобігання нелегальній міграції, з фінансуванням ЄС або без нього в той час, як Європейська комісія наполягає на необхідності впровадження більш розумних рішень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Афіни побоюються, що ескалація конфлікту на Близькому Сході може викликати нові міграційні хвилі.

Будівництво паркану на північно-східному сухопутному кордоні з Туреччиною розпочалося у 2012 році, і відтоді його розширювали за рахунок національних фінансових ресурсів.

Питання знову постало після того, як Німеччина вирішила зайняти більш жорстку позицію щодо міграції, і політики в Берліні закликали країни першої лінії, такі як Греція, посилити захист зовнішніх кордонів Європи.

У світлі нових подій Афіни знову звернулися до ЄС з проханням профінансувати розширення паркану.

"Новий паркан буде побудований з Європою або без неї", - заявив нещодавно прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Однак Європейська комісія наполягає на тому, що вона виступає проти фінансування будівництва парканів, водночас визнаючи, що національні уряди краще знають, як захистити свої кордони.

"Держави-члени повинні захищати зовнішні кордони ЄС. Вони найкраще можуть визначити, як це зробити на практиці у спосіб, що повністю відповідає законодавству ЄС, включаючи дотримання фундаментальних прав", - заявив Euractiv речник Європейської комісії.

Представник ЄС додав, що Комісія вважає, що ефективне управління зовнішніми кордонами є пріоритетом для Союзу і що необхідно застосовувати комплексний підхід.

"Основна увага повинна бути зосереджена на розумних рішеннях, які підтримують реалізацію європейського інтегрованого управління кордонами, таких як інтегровані, сумісні та адаптовані системи спостереження", - зазначив речник ЄС.

Грецька влада повідомила про збільшення міграційних хвиль з Туреччини у 2024 році порівняно з минулим роком, але зазначає, що вони в основному надходять з моря, а не з сухопутного кордону з Туреччиною.

Багато хто вказує на те, що політична стабільність між Туреччиною і Грецією буде ключовим фактором для утримання міграційних хвиль під контролем, і Афіни працюють над досягненням цієї мети.

Раніше цього тижня Міцотакіс мав 30-хвилинну зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в кулуарах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, під час якої вони обидва домовилися продовжити роботу з ліквідації мереж контрабандистів.