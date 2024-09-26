Бельгія й Нідерланди підтримують введення санкцій ЄС проти скрапленого газу з Росії - FT

Бельгія, один з найбільших європейських імпортерів скрапленого природного газу (СПГ) з Росії, закликала ЄС заборонити російське паливо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times.

Міністерка з питань енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стратен розповіла виданню, що ЄС повинен «йти далі», щоб зупинити постачання російського СПГ до блоку.

За її словами, правила, запроваджені Брюсселем у грудні минулого року, щоб заборонити російським енергетичним компаніям використовувати інфраструктуру ЄС, не дали достатніх правових підстав для компаній, які використовують такі порти як у бельгійському Зебрюгге - головний центр для імпорту ЗПГ і реекспорту до третіх країн - згорнути контракти з компаніями з РФ.

Типові контракти на СПГ розраховані на десятиліття або більше, тому багато з них були підписані ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

У свою чергу Софі Германс, міністерка з питань клімату та зеленого розвитку Нідерландів, повідомила парламенту країни, що порушить це питання на зустрічі міністрів енергетики ЄС наступного місяця.

За отриманою нею інформацією, кількість танкерів з російським газом, які прибувають на головний термінал Роттердама, різко зросла цього року: із, в середньому, одного на місяць - із середини 2022 року до середини 2024 року - до двох на місяць протягом минулого літа.

Танкер стандартного розміру зазвичай перевозить еквівалент приблизно 70 000 - 80 000 тонн газу.

«Немає інших варіантів, коли ми можемо розірвати приватні контракти без застосування санкцій з боку Європейської комісії», - йдеться у листі Германс на адресу парламенту.

Незважаючи на тиск із боку таких країн-імпортерів, як Бельгія та Нідерланди, щодо запровадження санкцій щодо російського СПГ, шанс на отримання одностайної згоди всіх держав-членів ЄС, яка була б потрібна, є невеликим.

Угорщина, наприклад, регулярно виступає проти запровадження подальших заходів, які націлені на скорочення імпорту російського викопного палива.

Як повідомляв Укрінформ, голови комісій у справах ЄС парламентів Балтійських країн та Польщі у спільному зверненні заявляють, що Європейський Союз має якнайшвидше завершити імпорт скрапленого природного газу з Росії.