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АНАЛІТИКА

FT: Саудівська Аравія хоче більшу частку на ринку нафти, навіть якщо це знизить ціни

 

Саудівська Аравія збирається відмовитися від свого неофіційного цінового орієнтира $100 за барель нафти й збільшить видобуток, щоб відвоювати свою частку ринку, навіть якщо це призведе до зниження цін. Про це у четвер, 26 вересня, повідомила Financial Times.

За інформацією джерел видання, 1 грудня країни ОПЕК+ підтвердять збільшення видобутку відповідно до плану, хоча ціни на нафту впали й це може означати триваліший період низьких цін.

Станом на ранок 26 вересня барель Brent коштував $71,99, але раніше цього місяця котирування опускалися навіть нижче $70 - вперше з грудня 2021 року.

Саудівський уряд, за даними газети, більше не хоче й надалі поступатися часткою ринку іншим виробникам нафти, і вважає, що має достатньо джерел фінансування, серед яких міжнародні резерви та облігації, щоб витримати період зниження цін на сиру нафту.

У межах скоординованої політики ОПЕК+, спрямованої на підтримку цін на нафту, Саудівська Аравія взяла на себе більшу частину добровільного зменшення видобутку. За останні два роки вона скоротила його на 2 млн барелів на добу, що становить понад третину від загального скорочення в ОПЕК+.

Кілька членів картелю, такі як Ірак і Казахстан, ігнорували домовленості, перевищуючи свої квоти.

Саудівська Аравія зараз видобуває 8,9 млн барелів на добу - найменше з 2011 року, якщо не рахувати періоду пандемії та атаки безпілотників на родовище Абкайк у 2019 році.

За планами, країна має поступово - щомісяця на 83 000 барелів на добу - відновити свій видобуток на 1 млн барелів до грудня 2025 року. Ці темпи можуть виявитися швидшими, якщо інші країни не будуть дотримуватися домовленостей, пише FT.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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