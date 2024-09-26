Фінансові новини
- |
- 26.09.24
- |
- 16:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
FT: Саудівська Аравія хоче більшу частку на ринку нафти, навіть якщо це знизить ціни
14:41 26.09.2024 |
Саудівська Аравія збирається відмовитися від свого неофіційного цінового орієнтира $100 за барель нафти й збільшить видобуток, щоб відвоювати свою частку ринку, навіть якщо це призведе до зниження цін. Про це у четвер, 26 вересня, повідомила Financial Times.
За інформацією джерел видання, 1 грудня країни ОПЕК+ підтвердять збільшення видобутку відповідно до плану, хоча ціни на нафту впали й це може означати триваліший період низьких цін.
Станом на ранок 26 вересня барель Brent коштував $71,99, але раніше цього місяця котирування опускалися навіть нижче $70 - вперше з грудня 2021 року.
Саудівський уряд, за даними газети, більше не хоче й надалі поступатися часткою ринку іншим виробникам нафти, і вважає, що має достатньо джерел фінансування, серед яких міжнародні резерви та облігації, щоб витримати період зниження цін на сиру нафту.
У межах скоординованої політики ОПЕК+, спрямованої на підтримку цін на нафту, Саудівська Аравія взяла на себе більшу частину добровільного зменшення видобутку. За останні два роки вона скоротила його на 2 млн барелів на добу, що становить понад третину від загального скорочення в ОПЕК+.
Кілька членів картелю, такі як Ірак і Казахстан, ігнорували домовленості, перевищуючи свої квоти.
Саудівська Аравія зараз видобуває 8,9 млн барелів на добу - найменше з 2011 року, якщо не рахувати періоду пандемії та атаки безпілотників на родовище Абкайк у 2019 році.
За планами, країна має поступово - щомісяця на 83 000 барелів на добу - відновити свій видобуток на 1 млн барелів до грудня 2025 року. Ці темпи можуть виявитися швидшими, якщо інші країни не будуть дотримуватися домовленостей, пише FT.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден доручив розширити навчання українських пілотів для F-16 і у 2025 р. підготувати ще 18 пілотів
ТОП-НОВИНИ
|Байден оголосив про майже $8 млрд на зброю для України включно з авіабомбами JSOW і Patriot
|План перемоги України «не вразив» адміністрацію Байдена, - WSJ
|Понад 30 країн і ЄС ухвалили декларацію щодо відновлення та реконструкції України
|США виділили Україні новий пакет допомоги на 375 млн доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Греція планує продовжити будувати паркан на кордоні, з грошима ЄС чи без
|Бельгія й Нідерланди підтримують введення санкцій ЄС проти скрапленого газу з Росії - FT
|FT: Саудівська Аравія хоче більшу частку на ринку нафти, навіть якщо це знизить ціни
|Bloomberg: Банк Росії побачив перші ознаки кошмарного сценарію стагфляції
|Китай збільшить державний борг на майже 300 мільярдів доларів, щоб відродити економіку
|Байден у жовтні скликає у Німеччині «Рамштайн» на рівні лідерів
Бізнес
|Google розширює функціонал свого менеджера паролів: ключі доступу тепер на всіх платформах
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем
|Samsung розширює лінійку Galaxy Ring: тепер буде доступно 11 розмірів
|Microsoft хоче запустити АЕС для живлення штучного інтелекту
|Qualcomm звернувся до Intel з приводу можливості придбати компанію
|Xiaomi вийшла на друге місце у світі за продажами смартфонів, обігнавши Apple