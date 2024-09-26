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АНАЛІТИКА

Bloomberg: Банк Росії побачив перші ознаки кошмарного сценарію стагфляції

 

Центральний банк Росії у середу, 25 вересня, фактично визнав, що бачить перші ознаки стагфляції - комбінації високої інфляції з низькими темпами економічного зростання. Це "кошмарний сценарій" для політиків, пише Bloomberg.

"З'явилися ознаки охолодження споживчої та інвестиційної активності, [але] інфляційний тиск залишався високим і процес дезінфляції, що спостерігався на початку 2024 року, поки не відновився", - йдеться в релізі російського центробанку.

Банк Росії прямо не пише про стагфляцію, але раніше його голова Ельвіра Набіулліна використовувала це слово як попередження. Вона казала, що всі центральні банки побоюються такого сценарію.

"Заяви Банку Росії свідчать про те, що центральний банк бачить економіку на порозі стагфляції. Попри санкції та нестачу робочої сили, що стримує зростання виробництва, корпорації та споживачі не очікують уповільнення зростання цін. Вони також не вважають двозначні ставки за кредитами достатньо обмежувальними. Центральний банк має привід хвилюватися - ми очікуємо, що інфляція продовжить перевищувати цільовий рівень у 4%, а зростання ВВП, ймовірно, сповільниться до 1%-1,5% у 2025 році", - сказав економіст з питань Росії Bloomberg Economics Олександр Ісаков.

Інший економіст Олег Кузьмін з Ренесанс Капіталу сказав, що стагфляції не буде.

Росія зараз перебуває на роздоріжжі між "м'якою" і "жорсткою" економічною посадкою наступного року, вважає він. В обох випадках зростання сповільниться до 1,3% або 2,5%, але інфляція також має знизитись до рівня близько 5%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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