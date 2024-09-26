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АНАЛІТИКА

На виборах президента Молдови змагатиметься рекордна кількість кандидатів

 

Для участі у президентських виборах в Молдові наступного місяця затверджена рекордна кількість кандидатів.

Про це повідомили у вівторок представники виборчої комісії, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За даними комісії, для виборчих перегонів затверджено 11 осіб, включаючи чинну президентку Маю Санду, яка розглядає ці вибори як перевірку її прагнення приєднатися до ЄС.

Санду лідирує в опитуваннях громадської думки проти 10 претендентів, серед яких звільнений генпрокурор Александр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії, і Ренато Усатий, який виступає за тісні зв'язки як із Заходом, так і з Москвою.

Вибори 20 жовтня відбудуться одночасно з референдумом, на якому виборців запитають, чи підтримують вони конституційні зміни, що дозволять Молдові приєднатися до ЄС.

Опитування, оприлюднене в понеділок Idata, показало, що Санду має підтримку 26,8% виборців порівняно з 12,7% в Усатого і 11,2% у Стояногло.

Крім того, опитування показало підтримку членства в ЄС на рівні 56% серед виборців, які визначилися з вибором, 34% - проти.
Ключові теги: Молдова
 

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