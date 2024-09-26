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Китай вважає тарифи Канади дискримінацією: розпочато розслідування
10:48 26.09.2024 |
Китай розпочав антидискримінаційне розслідування проти обмежувальних заходів, вжитих Канадою, включаючи додаткові тарифи на китайські електромобілі, сталеву та алюмінієву продукцію.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що такий тип розслідування зазвичай займає три місяці, але може бути продовжений за особливих обставин.
Цього місяця Пекін також оголосив про плани перевірити імпорт канадського ріпаку після того, як Оттава приєдналася до США і Європейського Союзу, запровадивши тарифи в розмірі 100% на китайські електромобілі і 25% на китайський алюміній і сталь.
Більша частина ріпаку, що експортується Канадою, потрапляє до Китаю, найбільшого світового імпортера олійних культур.
Китай заявив, що він глибоко засуджує і рішуче виступає проти дискримінаційних односторонніх обмежувальних заходів Канади і вимагає проведення переговорів з Канадою в рамках Світової організації торгівлі щодо тарифів.
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