Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай вважає тарифи Канади дискримінацією: розпочато розслідування

 

Китай розпочав антидискримінаційне розслідування проти обмежувальних заходів, вжитих Канадою, включаючи додаткові тарифи на китайські електромобілі, сталеву та алюмінієву продукцію.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що такий тип розслідування зазвичай займає три місяці, але може бути продовжений за особливих обставин.

Цього місяця Пекін також оголосив про плани перевірити імпорт канадського ріпаку після того, як Оттава приєдналася до США і Європейського Союзу, запровадивши тарифи в розмірі 100% на китайські електромобілі і 25% на китайський алюміній і сталь.

Більша частина ріпаку, що експортується Канадою, потрапляє до Китаю, найбільшого світового імпортера олійних культур.

Китай заявив, що він глибоко засуджує і рішуче виступає проти дискримінаційних односторонніх обмежувальних заходів Канади і вимагає проведення переговорів з Канадою в рамках Світової організації торгівлі щодо тарифів.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2647
  0,1097
 0,27
EUR
 1
 46,1958
  0,1544
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9400  0,05 0,12 41,5750  0,08 0,20
EUR 45,8872  0,01 0,03 46,5556  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,11 0,25 41,3200  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес