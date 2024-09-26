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Генасамблея Асоціації омбудсменів Середземномор'я виключила Росію зі свого складу
23:48 25.09.2024 |
Генеральна Асамблея Асоціації омбудсменів Середземномор'я на позачерговому засіданні 25 вересня виключила російського омбудсмена зі свого складу, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у телеграмі.
"Сьогодні відбулося голосування про виключення Росії з членів організації, що об'єднує омбудсменів Середземномор'я. І ніхто на місце Тетяни Москалькової (омбудсмен, представник РФ - ІФ-У) не буде обраний", - уточнив Лубінець в ефірі загальнонаціонального телемарафону в середу.
Лубінець наголосив, що це вже третя організація омбудсменів, яка виключила Росію: першим це зробив Міжнародний інститут омбудсменів у серпні 2022 року, а у квітні 2023 року - Європейська мережа національних захисних інституцій.
"Доки в Раді Безпеки ООН бояться навіть почати процедуру виключення РФ, дружна сім'я омбудсманів упевнено діє. Якщо міжнародні організації наслідуватимуть приклад, то представники Росії будуть ізольовані і не зможуть поширювати свою пропаганду", переконаний Лубінець.
"Країна-терорист не повинна мати право голосу на світовій арені", - додав він.
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