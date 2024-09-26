Генасамблея Асоціації омбудсменів Середземномор'я виключила Росію зі свого складу

Генеральна Асамблея Асоціації омбудсменів Середземномор'я на позачерговому засіданні 25 вересня виключила російського омбудсмена зі свого складу, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у телеграмі.

"Сьогодні відбулося голосування про виключення Росії з членів організації, що об'єднує омбудсменів Середземномор'я. І ніхто на місце Тетяни Москалькової (омбудсмен, представник РФ - ІФ-У) не буде обраний", - уточнив Лубінець в ефірі загальнонаціонального телемарафону в середу.

Лубінець наголосив, що це вже третя організація омбудсменів, яка виключила Росію: першим це зробив Міжнародний інститут омбудсменів у серпні 2022 року, а у квітні 2023 року - Європейська мережа національних захисних інституцій.

"Доки в Раді Безпеки ООН бояться навіть почати процедуру виключення РФ, дружна сім'я омбудсманів упевнено діє. Якщо міжнародні організації наслідуватимуть приклад, то представники Росії будуть ізольовані і не зможуть поширювати свою пропаганду", переконаний Лубінець.

"Країна-терорист не повинна мати право голосу на світовій арені", - додав він.