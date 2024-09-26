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АНАЛІТИКА

Стимулювання виробництва в Індії прогресує на тлі спроб скоротити імпорт Китаю

 

Грошові стимули Індії для стимулювання внутрішнього виробництва залучили понад 17 млрд дол інвестицій з моменту запуску у 2020 році схеми стимулів.

Про це повідомляє Reuters.

Програма, яка пропонує виробникам 4-6% грошових стимулів від додаткових продажів, була запущена в 14 секторах, включаючи електроніку, фармацевтику, текстиль та побутову техніку.

Зазначається, що Індія перетворилася на глобальний центр виробництва електроніки, зокрема смартфонів, і зараз є другим за величиною виробником мобільних телефонів.

За його словами, стимули призвели до виробництва продукції на суму близько 11 трильйонів рупій (131,6 млрд дол) і створення майже мільйона робочих місць за чотири роки.

Після скорочення імпорту мобільних пристроїв з Китаю шляхом залучення таких глобальних гравців, як Apple, Індія тепер планує виробляти більше ноутбуків, планшетів, комп'ютерів і серверів.

Уряд продовжив на три місяці дію системи управління імпортом, запущеної в листопаді 2023 року, яка вимагає від компаній реєструвати імпорт ноутбуків і планшетів.

Індійський ринок ІТ-апаратури, включаючи ноутбуки, оцінюється майже у 20 млрд дол, з яких майже 5 млрд дол припадає на внутрішнє виробництво.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Індія
 

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