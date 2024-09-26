Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Головний економіст Китаю зник після критики в бік Сі Цзіньпіна, - WSJ

 

Головний економіст Китаю Чжу Хенпен розкритикував голову КНР Сі Цзіньпіна у приватному чаті. Спочатку його затримали та відсторонили від посади, а потім він взагалі зник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Джерела видання повідомляють, що навесні 2024 року Чжу Хенпен зробив кілька "неввічливих зауважень" про слабшу економіку Китаю та завуальовано розкритикував Сі Цзіньпіна у закритому чаті в китайському месенджері WeChat.

Через це проти Хенпена порушили справу, його затримали і звільнили з Інституту економіки при державній Академії суспільних наук Китаю. Варто зауважити, що там він працював 20 років і останні 10 був заступником директора.

Крім того, згадки про нього видалили з онлайн-списку співробітників в одному з центрів Університету Цінхуа.

Де економіст зараз і що з ним - невідомо. Його ім'я також зникло зі списків співробітників CASS, він не відповів на електронні листи WSJ та The Guardian, у його пекінській квартирі ніхто не відчинив двері. Китайське відомство, яке працює із запитами медіа, не відреагувало на прохання про коментар.

Востаннє Хенпен зʼявився на публіці наприкінці квітня - виступив на традиційній конференції з догляду за літніми людьми, де запропонував молодим китайцям платити до пенсійних фондів їхніх батьків (ця ідея викликала невдоволення у китайському онлайн-просторі).

Також Чжу мав виступити на науковій конференції 25 травня. Однак його там не було, а у звіті після конференції Чжу не згадували ані як доповідача, ані як учасника - замість нього виступила інша людина.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2647
  0,1097
 0,27
EUR
 1
 46,1958
  0,1544
 0,34

Курс обміну валют на вчора, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9900  0,16 0,39 41,6564  0,09 0,21
EUR 45,9020  0,03 0,07 46,6200  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,11 0,25 41,3200  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес