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АНАЛІТИКА

Шольц закликав реформувати Радбез ООН й оновити його склад

 

Рада Безпеки ООН у її нинішній конфігурації є застарілою і потребує реформування та оновлення складу, з представленням у ній усіх континентів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив журналістам федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц на полях зустрічей у Нью-Йорку.

"Нам вдалося досягти тут великого успіху з Пактом заради майбутнього, який ООН погодила тут консенсусом - на мій погляд, це важливий крок для подальшого розвитку багатосторонності, а також ознака того, що у світі існує можливість співпраці між державами, попри всі серйозні виклики, з якими ми стикаємося, численні ескалації криз і, звичайно ж, деякі війни, з якими нам доводиться мати справу з занепокоєнням", - заявив Шольц.

За його словами, у Пакті йдеться про розвиток багатьох країн, про міжнародну фінансову архітектуру, "але, звичайно ж, йдеться і про Раду Безпеки ООН".

"У тому вигляді, в якому вона (Рада Безпеки ООН - ред.) є сьогодні, вона випала з часу. Вона походить з часів, коли світ був організований інакше. Той факт, що окремі континенти не представлені ефективно, також не на рівні постійних членів, є помилкою, і тому нам потрібен новий склад", - заявив глава німецького уряду.

Шольц вказав на те, що ФРН вже багато років "працює з багатьма друзями, з Індією, Бразилією та Японією, щоб домогтися змін". "Останні переговори з багатьма іншими показують, що ми на правильному шляху: справа нарешті зрушилися з мертвої точки. Рада Безпеки має бути реформована, щоб вона могла виконувати свою функцію у світі", - додав він.
 

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