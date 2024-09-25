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Китай оголосив про грошові виплати для бідних
17:34 25.09.2024 |
В Китаї виплатять одноразові субсидії для людей, які живуть у крайній бідності.
Про це повідомляє Bloomberg.
Китай заявив, що надасть одноразові грошові виплати людям, які живуть в умовах крайньої бідності, що стало рідкісною заявою про пряму допомогу всього через день після оприлюднення масштабної програми зі стимулювання другої за величиною економіки світу.
Міністерство фінансів і Міністерство цивільних справ видадуть субсидії на проживання малозабезпеченим групам населення, включаючи дуже бідних і сиріт, до свята Національного дня наступного тижня.
Місцева влада повинна забезпечити надходження коштів до цільових одержувачів до 1 жовтня, річниці заснування Народної Республіки, щоб продемонструвати "любов і турботу партії та уряду про людей, які цього потребують", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сума виплат залишається не відомою.
Цього року міністерства виділили 22 млрд дол на фінансову допомогу і субсидії людям, які живуть у крайній бідності, сиротам і бездомним. Станом на червень в країні 4,74 мільйона людей живуть в умовах крайньої бідності, згідно з даними Міністерства цивільних справ.
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