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АНАЛІТИКА

Китай оголосив про грошові виплати для бідних

 

В Китаї виплатять одноразові субсидії для людей, які живуть у крайній бідності.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китай заявив, що надасть одноразові грошові виплати людям, які живуть в умовах крайньої бідності, що стало рідкісною заявою про пряму допомогу всього через день після оприлюднення масштабної програми зі стимулювання другої за величиною економіки світу.

Міністерство фінансів і Міністерство цивільних справ видадуть субсидії на проживання малозабезпеченим групам населення, включаючи дуже бідних і сиріт, до свята Національного дня наступного тижня.

Місцева влада повинна забезпечити надходження коштів до цільових одержувачів до 1 жовтня, річниці заснування Народної Республіки, щоб продемонструвати "любов і турботу партії та уряду про людей, які цього потребують", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сума виплат залишається не відомою.

Цього року міністерства виділили 22 млрд дол на фінансову допомогу і субсидії людям, які живуть у крайній бідності, сиротам і бездомним. Станом на червень в країні 4,74 мільйона людей живуть в умовах крайньої бідності, згідно з даними Міністерства цивільних справ.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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