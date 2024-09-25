Ердоган: Наша солідарність з Росією триває, відносини розширюються

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав відносини своєї держави з Росією багатовимірними й зазначив, що вони будуть розширюватись і надалі.

Про це він сказав в інтерв'ю NBC News у вівторок, пише "Європейська правда".

Ердогана критикують за те, що він прийняв запрошення відвідати зустріч держав БРІКС в Росії наступного місяця. Це свідчить про відкритість Туреччини, члена НАТО, до блоку країн на чолі з Бразилією, Росією, Індією, Китаєм і Південною Африкою.

У інтерв'ю Ердоган відзначив, що відносини Туреччини з Росією "багатовимірні, політичні, економічні, культурні, пов'язані з оборонною промисловістю".

"Є багато вимірів, аспектів, і наша солідарність, наша взаємодія триває, і з кожним днем ці відносини розширюються в економічному плані", - сказав турецький президент.

Прихильність Ердогана до Москви зросла після багатьох років напружених відносин зі США. Одна з ліній розлому розширюється через кризу в секторі Гази.

Турецький лідер є одним з найзапекліших критиків ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. У вівторок, виступаючи на Генасамблеї ООН, він вкрай різко розкритикував західні держави за нездатність зайняти позицію проти Ізраїлю, який, за його словами, "увіковічив насильство" на Близькому Сході.

"Серед союзників по НАТО, на жаль, є багато країн, які стоять на боці Ізраїлю. Ми зараз перебуваємо тут, у Сполучених Штатах, і Сполучені Штати насправді є однією з них", - сказав Ердоган.

Позиція турецького президента щодо України, Росії та Ізраїлю висвітлює складні і суперечливі альянси, в яких буде змушений орієнтуватися наступний президент США. Утім, незважаючи на свою критику Сполучених Штатів, Ердоган наполягає на тому, що він готовий працювати з тим, хто переможе в Білому домі.

"Американська позиція цілком очевидна в глобальному масштабі, російська позиція цілком очевидна в глобальному масштабі. І ми збираємося продовжувати наші відносини з усіма адміністраціями в тісному контакті", - сказав президент Туреччини.

У цьому ж інтерв'ю Ердоган заявив, що Сполучені Штати та інші держави НАТО не хочуть бачити Україну членом Альянсу, і Туреччина візьме їхню позицію до уваги, коли буде ухвалювати власне рішення щодо цього.