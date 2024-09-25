Росія створила в Китаї секретний проект з виробництва військових дронів, - Reuters

Росія розробила і запустила виробництво ударних безпілотників дальнього радіусу дії в Китаї, призначених для використання у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, російська компанія ІЕМЗ "Купол", дочірня структура державної корпорації "Алмаз-Антей", розробила безпілотник під назвою "Гарпія-3" і провела його льотні випробування за участю китайських фахівців.

Згодом компанія "Купол" повідомила Міноборони РФ, що налагодила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для застосування у війні проти України.

Китайська влада заявила, що не має відомостей про подібні проєкти, наголосивши на суворому контролі над експортом військової продукції, включно з безпілотними літальними апаратами.

Аналітики зазначають, що якщо факт постачання китайських безпілотників підтвердиться, це стане важливою подією. За словами Фабіана Хінца, експерта Міжнародного інституту стратегічних досліджень, досі Китай постачав Росії товари подвійного призначення, але не цілі системи озброєння.

Дрон "Гарпія-3" може долати близько 2000 км з корисним навантаженням 50 кг, згідно зі звітами "Купола". Зразки "Гарпія" і деяких інших моделей безпілотників китайського виробництва були доставлені в російський «Купол» для подальших випробувань.

Згідно з документами, вивченими Reuters, "Купол" отримав сім військових безпілотників китайського виробництва, включно з двома "Гарпіями-3", у свою штаб-квартиру в російському місті Іжевську.

За словами двох джерел у європейській розвідці, доставка зразків безпілотників до "Купола" стала першим конкретним свідченням того, що від початку війни в Україні в лютому 2022 року їхнє агентство виявило цілі БПЛА, вироблені в Китаї, які постачаються в Росію.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Китай продовжує заявляти про свою нейтральну позицію у конфлікті між Росією та Україною, висловлюючи підтримку суверенітету України. При цьому Пекін активно розвиває економічну співпрацю із Москвою.

Попри те, що Китай офіційно не постачає зброю Росії, його компанії продають товари подвійного призначення, які можуть використовуватись у військових цілях.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Китай припинити постачання таких товарів Росії та натякнув на можливе посилення санкцій.

Крім того, нещодавно глава КНР Сі Цзіньпін наголосив на необхідності створення умов для політичного врегулювання "української кризи", як Пекін називає повномасштабну війну Росії проти України.